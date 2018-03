Bayer Zsolt feljelentette a megölésével fenyegetőző férfit

Az ismert publicista, a békemenet állandó résztvevője hétfőn feljelentette az őt lelövéssel fenyegető férfit. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) szerint minden korábbinál több gyalázkodás éri az általuk szervezett március 15-i rendezvényt, de eddig olyan fenyegetést nem kaptak, ami miatt módosítani kellene a békemenet programján - írja keddi számában a Magyar Idők.

Ezekről a gyalázkodásokról ifj. Lomnici Zoltán a napilapnak elmondta, ez is jelzi, hogy mekkora a tét. A CÖF szóvivője provokátorokra is számít a kormányt támogató március 15-i felvonulás útvonalán, ezért arra kéri a résztvevőket, hogy ne üljenek fel azoknak, akik megpróbálják megzavarni a rendezvényt.

“Az elmúlt hat évben megrendezett hat békemenet minden esetben méltóságteljesen zajlott le, és ez most is így lesz” – szögezte le. Azt is elmondta, hogy a rendőrséggel a szervezők folyamatosan egyeztetnek, de eddig nem merült fel olyan tény, ami miatt meg kellene változtatni a rendezvény menetét. ”Az I. kerületi rendőrkapitányságon megtettem a feljelentést az engem ért halálos fenyegetés kapcsán” – közölte Bayer Zsolt, a lap publicistája.

A békemenetek állandó résztvevője vasárnapi sajtótájékoztatóján számolt be először arról, hogy egy internetes bejegyzésben egy férfi azzal fenyegette meg, hogy a békemenet közben egy háztetőn mesterlövészpuskával fogja várni őt és agyonlövi. Bayer Zsolt a feljelentéssel azt szeretné elérni, hogy az interneten se lehessen büntetlenül fenyegetőzni. Azt is leszögezte, hogy eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára, és a békemeneten is ott lesz.