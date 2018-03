Megjött a tavasz, igaz, nem sokáig marad

Megérkezett az ígért tavasz: volt, ahol csaknem 20 fokot mértek napközben. Rengetegen élvezték a szabadban a jó időt. Előkerültek a motorok, sokan mentek kirándulni, és voltak akik már most a Balaton partján töltötték a napsütéses időt. Igaz, jövő héten még lesz egy-két nap, amikor mínusz lesz hajnalban.

Több centis gömbökben fagyott meg a víz a Balatonban éppen két hete. És még mindig vékony jégréteg borítja a tavat, de most sokan sétáltak a parton a verőfényes napsütésben és a csaknem 20 fokban. Pedig egy hete még mínusz 19-20 fok volt, most meg szinte pluszban van annyi. A tavaszi időben előkerültek a motorok is. Volt, aki műanyag járgánnyal, a felnőttek viszont profi felszerelésben indultak el.



Megteltek a parkok Esztergomban is. A Duna-part mellett, a várhegy alatti játszótéren is sok volt a gyerek. Túrázók lepték el a Kisalföld egyik tölgyerdőjét is. A környék nevezetessége a gyöngyvirághoz hasonló tőzike, amely már most is szinte egybefüggő szőnyegként borítja be a tájat.

Azonban még mindig sokan választották a meleg idő ellenére a megmaradt havat, a sípályák is megteltek vasárnap. Kékestetőn jelenleg is több tíz centis a hóréteg, ezért sokan inkább még síeléssel töltötték az év eddigi legmelegebb napját. Szikrázó napsütés, 10 fok feletti hőmérséklet, mindehhez 1 méter vastagságú, kiváló minőségű hótakaró: így nézett ki az eplényi síaréna is. Az üzemeltetők azt tervezik, hogy a sípályák még a jövő hétvégéig mindenképpen nyitva lesznek.

A következő napokban már nem lesz ennyire meleg, mint vasárnap, de a legtöbb helyen még így is tíz fok körüli hőmérséklet várható.