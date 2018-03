Orbán Viktor: Beszélni kell végre a migráció pénzügyi hatásairól

Ideje, hogy elkezdjünk beszélni a bevándorlás pénzügyi hatásairól – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a Várpalotai Hírcentrum Televíziónak adott pénteki interjúban, amelyben rámutatott: egy migránsra kilencmillió forintot kellene költeni az európai uniós előírások szerint.

A kormányfő értékelése szerint ugyanaz lesz a tétje Magyarországon a választásnak, mint minden európai országban az elmúlt egy-két évben: az egész európai politika és jövő a migránsokról meg a bevándorlásról szól. A többi között a német, osztrák, olasz és cseh választáson az emberek arra keresték a választ, el tudják-e kerülni, hogy bevándorlóországgá váljanak, illetve kik a migránsokat támogató és az őket távol tartani akaró pártok.

Ez a választóvonal – fogalmazta meg, hozzátéve: Magyarországon a helyzet meglehetősen egyszerű, mert egyedül a kormányzó pártok azok, amelyek az elejétől fogva egyértelműen a bevándorlás ellen, a migráció távol tartása mellett voltak, míg a többi szereplő személyében és pártként is akadályozta ezt a munkát.

Megjegyezte, hogy a biztonságról már sok szó esett, látható, mi a helyzet Nyugat-Európa nagyvárosaiban és Lázár János bécsi videója is egy pontos képet rajzolt az ottani állapotokról. Orbán Viktor szerint amiben még változhat a kampány hátralévő időszaka – és ebben maga is aktív szerepet akar vállalni – az az, hogy beszélni kell végre a pénzről.

Egy migránsra az uniós előírások szerint kilencmillió forintot el kell költeni, arról nem beszélve, hogy el kell őket helyezni – magyarázta a miniszterelnök, és hozzátette: „hogyha bevándorlóországgá teszik Magyarországot a brüsszeli döntésekkel, akkor bevándorlóországgá kell átépíteni magunkat.”

A bajor miniszterelnököt idézve azt mondta: Bajorországban több pénz megy el a migránsokra és az integrációs programokra, mint ami gazdaságfejlesztésre, az egészségügyre és a környezetvédelemre. „Tehát ez nem gyerekség, ez a játék ez nem babra megy” – jelentette ki.

Magyarország kiharcolta, hogy legyen jövője, végre jó állapotban van a gazdasága, van az embereknek munkája, és van pénz, amiből lehet fejleszteni az országot – sorolta Orbán Viktor, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha most nem figyelünk oda és elhibázzuk, akkor a gazdasági teljesítményt nem a magyar emberekre, hanem a betelepítendőkre kell majd költeni.

Úgy fogalmazott, nem javasolja a jövőbeni fejlesztési tervek zárójelbe tételét. „A migránskvóta-rendszer agyonnyomja Magyarországot, és akkor útépítések meg nyugdíjemelés helyett migrációra kell költeni a pénzt” – mutatott rá, arra kérve az embereket, hogy gondoljanak arra is, az április 8-i választás nemcsak a keresztény kultúra és a nemzeti függetlenség védelméről, hanem az ország gazdasági jövőjéről is szól.

A kormányfő az interjúban kitért arra is, hogy az európai népek fellázadtak Brüsszel, valamint a globális elit, a nagy pénzügyi érdekcsoportok ellen, amiket Magyarországon Soros György neve testesít meg. Az emberek nem akarják, hogy Európa bevándorlókontinens legyen, ahová pedig beengedték a migránsokat, ott most azért nehéz a helyzet, mert senki nem tudja, hogyan fogják őket onnan kivinni – mondta. Megerősítette: az ő döntéseik következményét nem viselhetik a magyarok és a közép-európai országok.

Orbán Viktor helyi példát hozva arról is beszélt: „természetesen szentségel az ember”, ha megbírságolják gyorshajtásért, de a magyar rendőrök megítélése sokat változott, összességében pozitív és elismerő vélemény alakult ki róluk, mert az ország sokkal biztonságosabb lett. Ebben mások mellett Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – aki a térség parlamenti képviselője – szerepét is méltatta, jelezve, számítana a munkájára a jövőben is.

Mint mondta, Várpalota a következő négy év komoly nyertese lehet, mert a helyi vezetők és a parlamenti képviselők – Kontrát Károly és Talabér Márta – komoly tervekkel, elgondolásokkal rendelkeznek. A tanuszodát, a 8-as elkerülő utat, a vár- és kórházfejlesztéseket ők ketten lobbizták ki a kormánynál – mondta Orbán Viktor.