Indul az abroncscsere-szezon

A magyar autósok több mint fele március második felére időzíti a téli gumi nyárira való cseréjét, bízva abban, hogy hőmérséklet akkora már tartósan meghaladja a 7 Celsius fokot – az utakon autózók ötöde még mindig nem tudja, hogy ha a futófelület mintázat mélysége kevesebb, mint 3 mm, akkor az már egyáltalán nem biztonságos, pedig 60 százalékuk került már kopott abroncsok miatt veszélyes helyzetbe.

A nagy abroncscsere március második felében érkezik, az autósok 55 százaléka ekkor indul el a szervizbe, harmaduk viszont ennél kicsit pesszimistább, és kivárja az áprilist. Az autósok több mint fele úgy számol, hogy közel 10.000 forintot fog költeni a szettek cseréjére, de ötödük azt se zárja ki, hogy 4 gumi téliről nyárira való átszerelése a 10.000 forintot is meghaladja majd. A válaszadók közel 18% még mindig otthon, saját maga szereli fel a nyári gumikat a téli helyett – derül ki a Vredestein szerkesztőségünkhöz eljuttatott online kutatásának eredményéből.

A nyomást állítja be egy szerelő az autógumik cseréje során egy pécsi szervizben – képünk illusztráció (MTI Fotó: Sóki Tamás)

A kutatásból az is jól látszik, hogy az autósok túlnyomó többsége árgus szemekkel figyeli a hőmérőt, és ha az 7 fok feletti hőmérsékletet mutat, úgy gondolják, hogy elérkezett a nyári gumira váltás ideje. Érdemes ezért már most időpontot foglalnunk a szervizünkben, hiszen hamarosan eljön az igazi tavasz, amikor már hajnalban és éjszaka is bőven plusz fokokat mérhetünk. A négy évszakos abroncsok még nem elterjedtek hazánkban, csupán a válaszadók 6.9 százaléka használ ilyen típusú gumit, ők csak akkor cserélnek, ha azokon kopás jeleit fedezik fel.

A kopott nem biztonságos

Az autósok 80 százaléka már tudja, hogy Magyarországon a törvényileg előírt mintázatmélység 1,6 mm, ötödük viszont még mindig nincs tisztában a hazánkban is érvényben lévő a szabályozással. Kevesebben tudják viszont azt, hogy a biztonságos vezetéshez szükséges mélység 3-4 mm, az autósok harmada gondolja úgy, hogy ennél kopottabb abroncsokkal is bátran indulhatnak útnak. Ez azért is érdekes, mert a válaszadók 60 százaléka élt már át olyan veszélyes helyzetet, amelynek oka a nem megfelelő abroncs volt.

A válaszadók közel harmada saját maga ellenőrzi autójának gumiabroncsait, amely számos további veszélyhelyzetet vonhat maga után, hiszen a belső oldalak vizsgálata sok esetben ilyenkor elmarad. Akik viszont szervizbe járnak, már nem a szolgáltatások árait tartják legfontosabbnak. Közel 70 százalék gondolja úgy, hogy inkább messzebb utazik, és többet fizet egy jól felszerelt műhelyben megbízható szakembernek, minthogy a gumiabroncsok cseréjén, ellenőrzésén vagy éppen javításán spóroljon. Abban az autóvezetők túlnyomó többsége egyet ért, hogy a fékek és az abroncs állapota kulcsfontosságú biztonság szempontjából, de a kutatás eredményei azt mutatják, vannak még hiányosságok a szakszerű ellenőrzés területén.