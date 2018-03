Hogyan szűrjük ki az álruhás szélhámosokat?

Újra és újra próbálkoznak a régi trükkel a magukat a Csatornázási Művek munkatársainak kiadó csalók. Többnyire ünnepek előtt szaporodnak meg az ilyen jellegű bejelentések.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy ne dőljenek be kéretlenül hívott csatornatisztítóknak – mondta az M1 Kosár című műsorában Bátori Marianna, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szóvivője.

A Fővárosi Csatornázási Művek dolgozói egységes védőruházatban, vállalati igazolvánnyal ellátva és emblémázott gépjárművel jelennek meg a közutakon.



A szóvivő hozzátette, a legritkább esetben fordul elő, hogy a Csatornázási Művek munkatársainak az ingatlanon belül lenne dolguk. Elmondta a dolgozók kizárólag a főváros több mint 6 ezer kilométeres közcsatornarendszerét üzemeltetik. A feladatokat a közcsatorna felől végzik, még abban az esetben is, ha ingatlanon belüli a probléma – hívta fel a figyelmet.

Az úgynevezett álcsatornások egyik ismérve, hogy hívás nélkül érkeznek, és egy csatornatisztítási ajánlattal állnak elő. A megkárosított ügyfelek elmondása szerint a magukat a Csatornázási Művek munkatársának kiadó csalók nem létező dugulást állapítanak meg. Esetleg kétévenként végzendő, kötelező tisztítást emlegetnek, ám erre vonatkozóan nem létezik előírás.

A Fővárosi Csatornázási Művek szóvivője azt is kihangsúlyozta, hogy minden nyomtatvánnyal óvatosnak kell lenni, mert akár azonnali készpénzfizetésre kötelezhetnek.

Volt olyan bejelentő is, akit 100 ezer forinttal károsítottak meg. A módszerük azért is rendkívül megtévesztő, mert a csalók egyébként többnyire hivatalosan bejegyzett cégek, vállalkozhatnak ingatlanon belüli csatornatisztítási feladatokra és számlaképesek is. A valódi csatornások ezzel szemben a legritkább esetben csengetnek be vagy házalnak csatornatisztítási ajánlattal, és legfőképpen nem kérnek készpénzt.

Ha mégiscsak előfordul ilyen, akkor is kizárólag hívásra érkeznek, és minden esetben tudják igazolni magunkat a vállalati, fényképes, sorszámozott igazolványukkal. Valamint a gépjárművek is az arculatilag helyes emblémával vannak ellátva.

Az egységes védőruházat sötétkék, zöld kiegészítéssel és foszforeszkáló csíkkal. Az utakon pedig munkavédelmi okokból egységes, láthatósági mellényt hordanak a csatornatisztítók.

Abban az esetben, ha valaki elbizonytalanodik, hívja fel a 06-80-455-000-s ingyenesen hívható zöldszámot, és érdeklődjön valóban van-e ilyen tisztítási cím – ajánlotta a szóvivő biztonsági okokból. Amennyiben azt a választ kapják, hogy nincs, el lehet küldeni a szélhámosokat.

Ezek az úgynevezett álcsatornás csalók többire idős embereket, vagy közintézményeket – mint óvoda vagy iskola – keresnek fel. De az is előfordult már, hogy parókiát csaptak be vagy egy szállodánál próbálkoztak.

Címlapképünk illusztráció.