Megvéd vagy csak megnyugtat a hazakísérő telefon?

Telefonos beszélgetőtársat kínál a magányos esti sétákhoz a hazakísérő telefon kezdeményezés. Molnár-Csiki Maren egyelőre egyszemélyes ügyeletének célja a járókelők elleni támadások megelőzése. Azt, aki éppen beszél valakivel, talán kisebb valószínűséggel támadják meg, mint aki nem tudna hirtelen segítséget kérni. A Kossuth Rádió Napközben című műsorában szakemberek véleményét kérdezték a programról.

A mobilos kíséretet még csak péntek és szombat este lehet hívni, de ha lesznek még önkéntesek, akár hétköznap is kérhetünk mobiltestőrt. De hogyan segíthet valaki, aki nincs is jelen a támadáskor? Elég-e egy bűnöző elriasztásához annyi, hogy valaki éppen telefonál? És mi van akkor, ha éppen a telefonunkra pályázik az, akitől a telefonos társ kellene, hogy megvédjen?

Molnár-Csiki Maren nagyszerű és egyszerű dolgot talált ki. Ha valaki az éjszaka közepén éppen hazafelé tart, és nem érzi magát biztonságban, akkor felkeresheti a hazakísérő telefon kezdeményezés önkénteseit, akikkel telefonon tarthatja a kapcsolatot, ami biztonságérzetet nyújthat a telefonálónak, és egy esetleges támadást is elháríthat. Az ötletgazda elmondta, az elsődleges cél azonban a biztonságérzet kialakulása. Továbbá érdekesség, hogy a kezdeményezés kezdete óta szinte már minden korosztályból felkeresték már a vonalat, azonban az esetek többségében inkább férfiak telefonáltak.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Nyugalom vagy védelem?

Ez a fajta módszer inkább a lélek megnyugtatásában, a szorongás csökkentésére szolgál – mondta Barabás Andrea Tünde. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető tanára szerint elképzelhető, hogy egyfajta védelemmé is fejleszthető rendőrségi kapcsolattal, azonban felhívta a figyelmet, ha valaki valóban veszélyben érzi magát, attól fél, hogy áldozattá válik, akkor célszerű közvetlenül a rendőrséget hívni.

Fotó: Shutterstock

Németh Ágnes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnmegelőzési osztályvezetője, rendőr ezredes úgy látja, habár adhat megnyugvást a telefonálás, mindig azt javasolják, hogy egyedül senki ne induljon szórakozni, és kísérjék el egymást hazáig. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindig érdemes annyi pénzt magunknál tartani, amennyiből hazajuthatunk taxival. Németh Ágnes megjegyezte, ha beszélgetünk vagy telefonálunk, miközben hazafele igyekszünk, nem tudunk úgy a környezetünkre figyelni, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük, jön-e valaki a hátunk mögött. Úgy vélekedett, a telefonálásnak is sokféle veszélye lehet, azonban úgy fogalmazott „tényleg megnyugtató lehet, ha valakinek erre van szüksége”.

Továbbá arról is beszélt, hogy ma már léteznek olyan applikációk, amelyek elküldik a központba, hogy az adott időben hol tartózkodik a felhasználó, azonban hangsúlyozta, célszerűbbnek tartaná a 112-t hívni, hogyha valaki veszélyt érzékel.

Szégyen a futás, de hasznos?

Hallgatói kérdésre, hogy érdemes-e harcolni, vagy önvédelmi fogásokat bevetni, ha esetleg megtámadnak az éjszaka közepén, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondta, fel kell ismerni, hogy melyik cselekvés a hasznos. Úgy fogalmazott: fel kell mérnünk az erőviszonyokat, és fel kell ismerni, hogy futni vagy harcolni érdemes-e. „Azonban egy ilyen szorult helyzetben nagyon nehéz reálisan gondolkodni” – tette hozzá Németh Ágnes. Az osztályvezető figyelmeztetett: csak akkor bonyolódjunk közelharcba, ha erre fel vagyunk vértezve.

„Ha azt látja, hogy a támadó rosszabb fizikumú, elképzelhető, hogy lesz esélye, azonban ha a támadó fizikailag jobb kondícióban van, nem érdemes belemenni a harcba” – ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője.

Hozzátette, érdemes lehet néhány önvédelmi fogást is megtanulni, mert az is adhat egyfajta biztonságérzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogyha a 112-t hívjuk, mindenképp meg kell adni a tartózkodási helyünket, hiszen a rendőrségnek nincs lehetősége bemérni, hogy kik a hívói, bizonyos jogokat pedig nem szeretnének megsérteni. Ezért például támogatják azokat applikációkat, amelyek jelzik, hogy hol tartózkodik a potenciális áldozat.

Így ne váljon áldozattá

Barabás Andrea Tünde hozzáfűzte, a szituációs bűnmegelőzés jól alkalmazható az éjszakai beláthatatlan helyen történő támadások megelőzésére. Ennek lényege, hogy elkerüljük a rosszul belátható, veszélyesnek látszó helyeket, amelyek előidézhetik, hogy megtörténjen a bűncselekmény. Rávilágított azonban, hogy ehhez ismerni kell ezeket a helyzeteket, például éjszaka ne sétáljunk sötét parkokban, ilyen módon elkerülhetjük az áldozattá válást.

A hazakísérő telefonnal kapcsolatos véleményét summázva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető tanára elmondta, hogy összességében egy jó kezdeményezésnek tartja, de érdemes szem előtt tartani, hogy az mire alkalmas. Hozzátette, habár úgy tűnhet, de a kezdeményezés nem tud megvédeni minket.