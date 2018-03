Szombaton ismét többfelé voltak pluszok

Több mint egy hét után az ország nagy részén ismét többfelé volt fagypont fölötti hőmérséklet - írta szombaton Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerint a jövő héten "határozott" melegedés várható.

Azt írták: a maximumhőmérséklet még szombaton is jóval az átlagos (7 Celsius-fok) alatt maradt, országos átlagban 0 fok volt. A legmagasabb értéket Újpesten mérték, 3,2 Celsius-fokot. Közlésük szerint még két “igen hideg, sőt helyenként zord” éjszakára kell számítani. A következő napokban azonban folytatódik a lassú, de “határozott enyhülés”. A jövő hét közepétől előbb csak néhol, majd egyre több helyen 10 fok körüli hőmérséklet is várható – tették hozzá.

Az előrejelzés szerint vasárnap elsősorban a déli megyékben lehet még kisebb havazás. Az Alföldön néhol élénk lesz a szél is. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 11 és mínusz 2 fok között alakul, de a havas, derült, szélvédett tájakon hidegebb is lehet. Napközben mínusz 3 és plusz 3 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn általában napos idő várható. Napközben csapadék nem lesz, estétől viszont több helyen valószínű eső, nyugaton hó is, néhol ónos eső. Helyenként megélénkül a szél is.

A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 14 és mínusz 4 fok között valószínű. Napközben 0 és plusz 6 fok közötti értékek várhatók.