Soltész: A szabadságért, függetlenségért küzdeni kell

A szabadságért, függetlenségért küzdeni kell - hangoztatta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a magyarországi bolgár nemzetiség budapesti megemlékezésén. Soltész Miklós Bulgária nemzeti ünnepén tartott megemlékezésen kijelentette: a középkor és a 20. század történelmét ismerők tudják, mekkora érték a függetlenség, és "micsoda küzdelem kell ahhoz, hogy megmaradjunk bolgárnak, magyarnak".

Beszédében az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára elmondta: a közelmúltban egy nagyobb küldöttséggel egy bolgár kisvárosban járt, és azt tapasztalta, hogy az ott lakók őrzik őseik hitét, megőrizték szabadságharcuk emlékét. A térségben sokat szenvedtek a népek, a bolgár nemzet – jegyezte meg Soltész Miklós. Kiemelte: Bulgária 1396-tól 1878-ig “muszlim elnyomás alatt élt”. Míg Európa gazdagodott, gyarmatokat épített, gazdaságát erősítette, Bulgária védte Európát, a kereszténységet és a kultúrát az idegen hit és az idegen hódítókkal szemben – tette hozzá.

Az Emmi államtitkára kijelentette: “a szabadságot nem adják ingyen, azért ma is meg kell küzdeni”. Hozzátette: “ahhoz, hogy kultúránkat, hagyományainkat, önállóságunkat, kereszténységünket megőrizzük, küzdeni kell”, mert azt “most is veszélyeztetik”. Soltész Miklós azt is elmondta: a magyar kormány támogatja a bolgár közösség – egyházi és kulturális – törekvéseit. A magyar kormány a közösség művelődési házának felújítására 200 millió, a bolgár kormány pedig 100 millió forintot biztosít – közölte az államtitkár.

A törökországi San Stefanóban 1878. március 3-án írták alá az orosz-török békeszerződést, amely nyomán Bulgária felszabadult az ötszáz évig tartó török uralom alól. Bulgária nemzeti ünnepén, a magyarországi bolgár nemzetiség budapesti megemlékezésén délután a bolgár ortodox templomban szent liturgiát tartottak. Később a IX. kerületben, a Bolgár Művelődési Házban tartott rendezvényen Uljana Bogdanszka, a Bolgár Köztársaság budapesti nagykövete és Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke bolgárul mondott ünnepi beszédet.

A rendezvényen – melyen mások mellett a magyar Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója és egyházi vezetők is részt vettek – a Ljuben Karavelov középiskola fúvószenekara adott koncertet.