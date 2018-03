Gálakoncert zárta az Arany-emlékévet

A Pesti Vigadóban megrendezett Arany 201 című est házigazdája a Kaláka együttes volt, fellépői olyan művészek, akik közreműködtek a bicentenáriumi évben.

“Arany János 201. születésnapja alkalmából ismét alkalmunk nyílik arra, hogy az emlékév meghirdetése óta immár sokadik alkalommal megidézhessük a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakját” – hangsúlyozta köszöntő beszédében Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

A házigazda Kaláka együttes az Arany-év lezárásaként rendezett Arany 201 gálaesten a Pesti Vigadóban 2018. Március 2-án, a költő 201. születésnapján. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Gryllus Dániel, a Kaláka vezetője arról beszélt, hogy az Arany-emlékév ugyan lezárul, de a költőre irányuló reflektorfény megmarad. Mint mondta, ahogy egy évvel ezelőtt az Erkel Színházban, az emlékév nyitóeseményén A walesi bárdokat adták elő a fellépő művészek többféle módon, szavalva, énekelve, nagyzenekari feldolgozással, az Arany 201 című est is ezzel indult – a Kaláka előadásában.

A műsorban négy zenekart is láthatott a közönség, a Kaláka mellett a Nana Vortex, a Hungarian FolkEmbassy, valamint Kováts Kriszta és a Fool Moon is fellépett. Színpadra lépett Bacsa Ildikó és Hegedűs D. Géza, Szabó T. Anna és Lackfi János, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zsuráfszky Zoltán koreográfiájával mutatta be A walesi bárdokat, a műsoron szereplő Arany-költeményeket Cakó Ferenc homokanimációi illusztrálták élőben. A közönség ízelítőt kapott Jankovics Marcell készülő Toldi rajzfilmjéből is.

A Kaláka együttes (Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs, Becze Gábor) a 2017-es Arany János-emlékév alkalmából számos helyen turnézott világszerte. A zenekar Arany-estjével ellátogatott a szomszédos országok magyarlakta településeire, többek közt Királyhelmecre, Zentára, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra és Élesdre, de járt Oslóban, Koppenhágában, Tokióban, Szöulban, Ausztráliában, Amerikában, Németországban és Indiában is.

A pénteki gálaesten jelen volt Áder János köztársasági elnök, az Arany János Emlékbizottság elnöke, Herczeg Anita, az államfő felesége, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Stumpf István, az Alkotmánybíróság tagja.