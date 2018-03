AranyCore - az igazi verseny most kezdődik

Március 2-áig lehetett nevezni a közmédia rendhagyó pályázatára egy tetszőleges Arany János mű feldolgozásával. A megadott határidőig száznál is több pályamű érkezett.

Stílusbeli megkötés nem volt, és a szabad kéz meg is hozta gyümölcsét: az elektrótól a jazzen át a stenkes rockig minden megtalálható a beadott művek közt, még népzene és acapella is. Volt, aki verset-szavalatot küldött be, mások video-üzenetet, és volt, aki zenével nevezett.

A versfeldolgozások között vannak igazi Arany slágerek, mint az Epilogus, a Letészem a lantot, de a pályázók közül többen nyúltak a zsűri által feltöltött szövegekhez is, vagyis sokan jammeltek Ákossal, a Margaret Island-del vagy Wolfie-val.

Bár az alkotói folyamat lezárult, az igazi verseny csak most kezdődik. Érdemes mindenkinek ellátogatni az aranycore.hu-ra és LIKE-olni a neki leginkább tetsző Arany interpretációt. A pályaművek folyamatosan kerülnek fel a honlapra.

A legtöbb LIKE-ot szerző három versenyző és a zsűri díjazottja elutazhat Nagyszalontára, Arany János szülővárosába. A verseny különdíját – egy örömzenélést a VOLT-on – Lobenwein Norbert fesztiválguru adja át a legmenőbb, aranyat érő számért.

„Az elmúlt hét úgy telt a szerkesztőségben, hogy egymásnak adogattuk a fejhallgatókat a kollégáinkkal és nem győztük hallgatni a mindenféle műfajban érkező Arany interpretációkat. Közben önpusztítottunk is, mert egy-egy mignonban fogadtunk, hogy milyen műfajú lesz a következő, beérkező pályázat. Egyébként mindenki inkább csak veszített, mert a folyamat teljességgel megtippelhetetlennek bizonyult, hiszen a mezőny rendkívül változatos. A dalok között van jazz, szintipop, elektró és dögös rock is. És valóban nagyon sokan jelentkeztek: amatőrök, tapasztalt zenészek, szólisták és zenekarok, fiatalok és az érett korosztály tagjai is, jöttek dalok belföldről és külhonból egyaránt.” – mondta Merkl László, az AranyCORE zenebajnokság felelős szerkesztője

Szavazni március 18-a 10:00 óráig lehet, a verseny eredményét pedig március 19-én hirdetik ki.