Csak hivatalosan érkezett meg a tavasz

Hivatalosan már tavasz van, de az időjárást elnézve nem mondható el, hogy tavaszias időnk lenne. Az elmúlt napokban sorra dőltek meg a hidegrekordok, a havazás és az extrém hideg időjárás közúti baleseteket is okozott.

A meteorológiai tavasz első napjára virradóra többfelé mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet, Baranyában volt a leghidegebb – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

Ezen a napon az átlagos minimum mínusz 1 fok, de csütörtök reggel az országos átlaghőmérséklet mínusz 15 fok volt. Ez még január közepén is jóval az átlagos alatti érték lenne. Sokfelé mínusz 15, a Dunántúl délkeleti felében és a Dél-Alföldön több helyen mínusz 20 fok alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet, mínusz 24,6 Celsius-fokot a Baranya megyei Sátorhelyen mérték.

Extrém hideg után ónos eső

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményben figyelmeztetett: több helyen havazás és ónos eső nehezítheti a következő napok közlekedését.

Az OMSZ csütörtöki veszélyjelzésében azt írta: délutántól, estétől délnyugaton, délen újabb havazás kezdődik, éjfélig akár 9 centiméternyi porhó hullhat. Az 5 centiméter feletti hómennyiség Baranyában és Somogy megye déli felében valószínű.

Természetes tavon nincs esély a biztonságos korcsolyázásra

A Fertő tó néhány nap alatt befagyott, de mindössze 3-4 cm vastag a jégréteg, ezért nagyon balesetveszélyes. Ennek ellenére minden nap akadnak olyanok, akik rámerészkednek. A szakemberek és a nemzeti park munkatársai is arra figyelmeztetnek, hogy életveszélyes most a jégre menni, mert bármikor beszakadhat.

Gáncs Krisztián, a Fertő tavi Vízi Polgárőr Egyesület koordinátora az M1-nek elmondta, nem teljesen összefüggő jégréteg borítja a tavat, és az is csak pár centiméter vastag, így nem biztonságos a korcsolyázók számára. A hétvégi felmelegedésnek köszönhetően várhatóan vékonyodik is a jég. Kockázatos és balesetveszélyes így jégre menni, hiszen ha esetleg beszakad valaki alatt, akkor nehézséget okozhat a mentés is. Senkinek nem tanácsolja, hogy a jégre merészkedjen – hangsúlyozta a koordinátor.

Az erős lehűlés miatt az öblökben megkezdődött a Balaton befagyása, de kevés esély van arra, hogy a hét végéig tartó rendkívüli hidegben sportolásra alkalmas jég alakuljon ki – közölte a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-vel hétfő délelőtt.



Tél a Balatonon

A hazatért gólyák sem viselik túl jól a hideget

Február elején hazatért az első gólya Vassurányba. A helyiek most nagyon aggódnak madárért, ugyanis tartanak attól, hogy nem fogja túlélni a február végi havat és az extrém hideget. A lakók összefogtak és felváltva hordják az élelmet a madárnak.

A szakemberek szerint azonban a gólyák emberi beavatkozás nélkül is túlélik az ilyen időjárást. Kóta András, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas megyei munkatársa szerint a hideg nem viseli meg a madarakat, inkább a havazás miatt kialakult táplálékhiány. Míg nyáron rovarokat, földi gilisztát, kétéltűeket, hüllőket és rágcsálókat fogyasztanak, télen csak a rágcsálók jelentik számukra a túlélést. Amennyiben nem alakul ki magas, egybefüggő hóréteg, megtalálják a megfelelő táplálékot – mondta a szakértő.

Idén is befagyott a lillafüredi vízesés

Az extrém hidegnek köszönhetően az idei évben is befagyott a lillafüredi vízesés. Az elmúlt napokban a térségben is tartósan mínusz 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet éjszaka, és nappal sem emelkedett fagypont fölé. Legutóbb tavaly januárban fagyott be, akkor is nagyon sok turista érkezett Lillafüredre, hogy megnézze a ritka jelenséget.

Délutáni helyzetkép Lillafüreden (Fotó: Bujdosó Bence)

Vörös kód riasztás van érvényben

Az extrém hideg miatt a vörös kód riasztás továbbra is érvényben van. Budapest főpolgármestere az M1-en azt mondta: a fővárosi menedékhelyeken még mindig van szabad hely. Tarlós István hozzátette: a rászorulók ellátásában az önkormányzat munkatársai mellett a segélyszervezetek is részt vesznek.