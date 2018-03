Szerdán is az extrém időjárás határozta meg a napot

Volt, ahol a dermesztő hideg, volt, ahol a hófúvás nehezítette a közlekedést. A tűzoltókat több tucat esethez riasztották, főként keresztbe fordult vagy árokba csúszott járműveknél kellett segíteniük. Több térségben továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, az előrejelzések szerint pedig csütörtökön lehet a leghidegebb – hangzott el az M1 Híradójában.

Napok óta hóátfúvások nehezítik a közlekedést Győr-Moson-Sopron megyében, két alsóbbrendű útszakasz tovàbbra is jàrhatatlan. A legtöbb útzàrat azonban sikerült feloldani a nap folyamàn. A közlekedés ennek ellenére tovàbbra sem zökkenőmentes. Az utakat még sok helyen havasak.Az autósok csak rossz látási viszonyok mellett tudtak haladni, az út mellett van, ahol csaknem egy méter magas hófalat emelt a szél.



Hasonló volt a helyzet Vas megyében is, ahol egész nap takarították az utakat és a lezárt útszakaszokat, így lassan helyreáll a rend a közlekedésben. A szomszédos Zala megyében szintén havasak még a mellékutak. Itt a szél már nem akadályozta az utak takarítását. Az extrém hideg miatt viszont csak lassan tudott hatni az utakra szórt só.

A fagyos idő szinte az ország minden pontján okozott fennakadást a közlekedésben. A tűzoltókat szerdán is több tucat esethez riasztották, főként keresztbe fordult vagy árokba csúszott járműveknél kellett segíteniük.

Kezd befagyni a Balaton

A tartós hidegben a Balaton is kezd befagyni. A Tihany és Szántód között közlekedő komp utat tör magának a jégtáblák között. A parton, a fagyzugos helyeken már összefüggő jégréteg alakult ki, a vastagsága viszont nem alkalmas korcsolyázásra. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy veszélyes a tó jegére menni.



A vasúti közlekedésben is okozott problémákat a hideg idő

Több helyen fél órát késtek a vonatok, de volt, ahol az utasoknak egy órát is várniuk kellett. Petőfiszállás és Csengele között pedig a váltószerkezet meghibásodása miatt órákig egyáltalán nem közlekedtek a szerelvények.

A fővárosban autótakarítással és hólapátolással kezdődött a reggel. A budai hegyekben volt, ahol csaknem 20 centiméter havat kellett eltolni a járdákról és a kocsibeállókról. A sószóró autók megállás nélkül járták az utakat, és folyamatosan takarítottak a közútkezelő munkatársai.

A sok hó kedvezett a sípályáknak

Eplényben délután már csaknem 8 kilométeren lehetett síelni, amit sokan ki is használtak, a síközpont két parkolója is megtelt. Rengetegen síeltek és snowboardoztak. A szakemberek szerint a frissen lehullott csaknem egyméteres hóval akár március végéig is üzemelhet a sípark.

Sízők az eplényi síarénában (MTI-fotó: Bodnár Boglárka)

Kékestetőn a hó vastagsága már kedd este elérte az egy métert, szerda reggelre pedig már csaknem másfél méter hó hullott. Magyarország legmagasabb pontján legutóbb 2013 márciusában volt ilyen vastag a hótakaró.

Segítik a rászorulókat országszerte

A kemény hideg feladja a leckét a szabadban dolgozóknak. Nem egyszerűek a napjaik most a parkolóőröknek, építkezésen dolgozóknak vagy éppen a futároknak. A legtöbben réteges ruhákkal és forró italokkal próbálnak védekezni az extrém hideg ellen.

Több civil szervezet és vállalkozás segít önként Bács-Kiskun megyében. Baján például ingyen lángost és teát adnak az extrém hideg miatt. Tolna megyében, Szekszárdon pedig egy fiatal civil helyezett ételdobozt a város egyik terére, melybe tartós élelmiszert tehetnek az adakozni vágyók. A fővárosban az egyik bisztró mellé pedig kikerült egy hatalmas termosz meleg teával és szendvicsekkel.

A tanyákon élők is sok helyen kapnak segítséget

Debrecenben mintegy 40 polgárőr járőrözik a hidegben, időseknek segítenek a mindennapi problémák megoldásában, és bevásárolnak, ha szükség van rá.

A hajléktalanokat ellátó intézmények országos kihasználtsága a rendkívüli hideg időjárás miatt a legfrissebb adatok szerint 92 százalékos. Az elmúlt napokban 154 hajléktalan embert helyeztek el hajléktalanszállón, 33-an speciális szükségleteik miatt más típusú intézményben kaptak helyet, a szociális intézmények pedig 39 kihűléssel veszélyeztetett nem hajléktalan embert is befogadtak.

Az idei tél leghidegebb éjszakája várható

Az ország nagyobb részén –15 fok alatti hőmérsékletek valószínűek, a Dunántúl délnyugati, nyugati megyéiben és az Északi-középhegység völgyeiben –20 fok alatti hőmérsékletek valószínűek. Az extrém hideg miatt az ország nagy részére szintén figyelmeztetést adtak ki.

Pénteken lesz az utolsó nap, amikor –10 fok alá mehet a hőmérséklet, a további napokon már folyamatos melegedés várható – tájékoztatott az M1 meteorológusa.

Kikapcsolási moratórium

Kikapcsolási moratóriumot hirdetett keddtől vasárnapig az Elmű-Émász, az extrém hideg idő miatt az Émász szolgáltatási területén, Borsod, Heves és Nógrád megyében. Az E.ON-csoport szintén felfüggesztette a számlatartozások miatti kikapcsolásokat az érintett lakossági ügyfeleinél hétfőtől vasárnapig.