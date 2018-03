Kiállt Juhász Péter mellett a Párbeszéd társelnöke

Szabó Tímea az Együtt elnökéről azt mondta, hogy szerinte Juhász Péter semmit nem ismert be a volt élettársával kapcsolatos ügyben, és úgy fogalmazott, Juhász Péter azért lett többek között vegetáriánus, mert még az állatokat sem tudná bántani. Korábban Karácsony Gergely is Juhász Péter pártján állt az ügyben, vannak azonban, akik úgy gondolják, Juhász Péternek azonnal le kellene mondania – hangzott el az M1 Híradójában.

Juhász Péter semmit nem ismert be a volt élettársával kapcsolatos ügyben – erről beszélt Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. Hozzátette, mindent elhisznek, amit Juhász Péter mond és nyilatkozik az ügyben.

Egy órán keresztül dulakodtak – így vallott maga Juhász Péter egy korábbi interjúban. Szerinte a volt élettársa eközben szerezhette a sérüléseit.

Az Együtt elnöke tettlegesen, súlyosan bántalmazta, benyugtatózta és napokra egy lakásba zárta egykori élettársát, három gyermeke édesanyját – ez áll a Híradó birtokába jutott bírósági anyagban. A vallomást Juhász Péter volt élettársa tette.

Később Juhász Péter egy interjúban már azt mondta, nem mond le az Együtt elnöki tisztségéről, nem igazak az őt erőszakkal vádoló állítások, ekkor már azt is tagadta, hogy egyáltalán dulakodtak volna volt élettársával.

Korábban Karácsony Gergely, a Párbeszéd egyik társelnöke is kiállt Juhász Péter mellett, akit a barátjának gondol. Most pedig a Párbeszéd másik társelnöke tette ugyanezt. Szabó Tímea azt mondta, Juhász Péter azért lett többek között vegetáriánus, mert még az állatokat se tudná bántani.

Az ügy kirobbanása után az ATV-ben nyilatkozó jogász viszont arról beszélt, Juhász Péternek azonnal le kellene mondania minden tisztségéről, mert szerinte a politikusnak ezek után nincs helye a közéletben.

Közben az is kiderült, hogy Juhász Péter volt élettársa egy áldozatvédő szervezetnek is beszélt a bántalmazásokról. Arról is beszámolt, hogy az ellenzéki politikus rendszeres marihuánafogyasztó volt, és több alkalommal otthonukban, gyermekei jelenlétében gyújtott rá.

Juhász Péter korábban a nyilvánosság előtt is hangoztatta, hogy kábítószer-fogyasztó volt. Az ellenzéki politikus még 2006-ban egy cserép vadkenderrel jelent meg a bírósági tárgyalásán. A bíróság végül azt mondta ki Juhász Péterről, hogy fokozottan veszélyes a társadalomra.