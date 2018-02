Minden hidegrekord megdőlt

Az országos és a fővárosi nappali hidegrekord is megdőlt kedden - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Országosan eddig mínusz 11,1 fok volt a legalacsonyabb maximumérték, amit 1971-ben Kékestetőn mérték. Most szintén Kékestetőn ennél is hidegebb volt, mínusz 12,8 fokos maximumot mértek kedden.