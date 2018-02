Új helyszínre költözik az egyik legnagyobb borfesztivál

Magyarországon ritkán vagy egyáltalán nem elérhető különlegességekkel – többek között neves champagne-házak pezsgőivel, szupertoszkán vörösekkel, a bordeaux-i Chateau Pichon Baron tételeivel, vulkanikus, illetve biodinamikus borokkal – ismerkedhetnek meg a 9. VinCe Budapest Wine Show mesterkurzusainak vendégei, akiket sétálókóstoló is vár több mint 160 kiállítóval április 5. és 7. között a Várkert Bazárban.

A rendezvény nyolc év után költözik új helyszínre, a Várkert Bazár történelmi épületébe, ahol egységesebb, áttekinthetőbb térben lehet végigjárni a kiállítók asztalait – mondta el a VinCE Budapest szakmai vezetője. Jandrasics Borbála hozzátette: a sétálókóstolón mintegy 160 magyarországi és külföldi borászat, pálinkaházak és gasztro kiállítók várják az érdeklődőket, míg a borok világában elmélyedni kívánók tizenöt féle mesterkurzusra is jegyet válthatnak.

A mesterkurzusokat világszerte elismert szakemberek – Master of Wine (MS) vagy Master Sommelier címmel rendelkező borszakértők, neves pincészetek vezető munkatársai – tartják aktuális vagy akár Magyarországon kevéssé ismert témákban.

A VinCE Budapest mesterkurzusai közül minden évben nagy népszerűségnek örvendenek a pezsgős témájúak. Két nagy champagne-ház – a Charles Heidsieck és az Alfred Gratien – pezsgőit is maguk a pincemesterek (chéf de cave) mutatják be, de Budapestre érzik a nemzetközi pezsgővilág egyik legelismertebb szakértője, Tom Stevenson is, aki az immár rendkívül magas szintű angol pezsgőtermelés top 10 tételét ismerteti meg az érdeklődőkkel, majd a legjobb rosé champagne-okról tart előadást – emelte ki Jandrasics Borbála.

Készítési módjában a champagne-hoz áll közel, mégis külön világot képvisel a katalán cava, melyet a Freixenet pezsgőin keresztül ismerhet meg a közönség, a proseccót pedig a Foss Marai képviseli Mariela Vasilica Ardelan mesterkurzusán.

A Pichon Longueville Baron birtok egyike Bordeaux legrégebbi történelmi chateau-inak, ahonnan most Jean René Matignon technikai igazgató érkezik a VinCE Budapestre mesterkurzust tartani, míg Peter McCombie MW a szupertoszkán borok jövőjébe vezeti be a közönséget. Világszerte hatalmas figyelem irányul most a vulkanikus talajon termett borokra, amiben nagy szerepe van a témában rendkívül sikeres könyvet író John Szabónak is.

A magyar származású kanadai Master Sommelier a világ különböző borvidékeiről származó tételekkel mutatja meg a vulkanikus borok sajátos karakterét. Szintén nagy divatjuk van a biodinamikus boroknak: ennek a sajátos gazdálkodási módnak a rejtelmeibe Monty Waldin szakíró vezeti be az érdeklődőket, természetesen biodinamikus tételekkel; Elizabeth Gabay MW pedig a rozék “borforradalmáról” tart előadást.

Darrel Joseph a világ legősibb borkultúrája, Örményország mai bortermelésébe nyújt betekintést, majd “titkos” magyar borokkal, azaz ritka, őshonos Kárpát-medencei szőlőfajtákkal ismerteti meg a közönséget. A mesterkurzusok sorát egy újvilági téma, az argentin Trapiche birtok borai zárják – mondta Jandrasics Borbála, hozzátéve: minden mesterkurzushoz biztosítanak szinkrontolmácsolást.