Ma van a ritka betegségek világnapja

A ritka betegségek világnapja jó alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet egy ritka betegség, az idiopathiás tüdőfibrózis felismerésének nehézségeire, és egyben a korai diagnózis fontosságára.

Sok a nem diagnosztizált beteg

Az idiopathiás tüdőfibrózis (IPF) megközelítőleg 3 millió embert érint a világon, Magyarországon ez a szám 500 és 1000 közé tehető.

A becsült hazai betegszám azért mozog ilyen tág határok között, mert a nemzetközi adatokból visszafejtve kalkulálják a szakemberek, tehát sajnos, nem az orvosi ellátásba került betegek összesítéséből adódik. Az így valószínűsített betegszám és a kezelt IPF-es betegek száma közti különbség arra utal, hogy sok beteg nincs tisztában a betegségével és nem került be a betegellátás rendszerébe.

Nehézlégzés, oxigénhiány

Az IPF egy súlyos és gyógyíthatatlan betegség, de a korai diagnózis és a megfelelő terápia alkalmazása sokat segíthet a betegek életminőségén és életkilátásain.

A betegség oka nem ismert, a fibrózis pedig a kötőszövet átépülését jelenti, amely során a tüdőben rugalmatlan hegszövet alakul ki.

A tüdő kóros regenerációs zavaráról van szó: az IPF-es beteg tüdejében fokozott tüdőhegesedéssel járó folyamatot váltanak ki a kisebb, egészséges embernél semmilyen betegséget nem okozó behatások is – mondta Bohács Anikó tüdőgyógyász, egyetemi docens.

A hegesedés következtében csökken a tüdő oxigénfelvevő képessége, nehézlégzés alakul ki, és nehezebbé válik a szervezet oxigénnel történő ellátása. Az IPF-es betegnél kialakul a levegő után kapkodás, a folyamatos súlyvesztés, a fáradtság, a rossz közérzet.

Több szakember együttműködése szükséges a pontos diagnózishoz

A betegség jellemzően az idősebbeknél, 60 év felett fordul elő. A betegek életminősége szempontjából igen nagy jelentősége van annak, hogy mikor ismerik fel a betegséget, mert a korai felismerés és a megfelelő terápia alkalmazása javíthatja a betegek életkilátását.

Jóllehet számos tünet utalhat az IPF jelenlétére, ezek könnyen összekeverhetők más betegségek tüneteivel, és az egyértelmű diagnózist csak az erre felkészült központokban tudják megállapítani.

Az IPF-re utaló, azt valószínűsítő jeleket a beteg és a háziorvos is felismerheti. A hosszan elhúzódó, legalább 3 hónapja tartó száraz köhögés már korai fázisban is figyelmeztethető lehet, különösen akkor, ha nem áll fertőzés a háttérben. A nehézlégzés, a rendszeres légszomj is olyan tünetek, amelyeknél már orvoshoz kell fordulni. Ha felmerül az IPF gyanúja, további vizsgálatok szükségesek.

Pontos diagnózis után megfelelő kezelés

A korai és pontos diagnózis különösen fontos tehát az IPF esetében, mint ahogy az is, hogy a beteg hozzájusson a célzott kezeléshez. Antifibrotikus terápiák, oxigénkezelés, köhögéscsillapítók és légzésjavító gyakorlatok segíthetik a beteget az életminőségének és életkilátásának javításában. A kezelés hatékonyságához elengedhetetlen a beteg és az orvos rendszeres kapcsolata is.

A ritka betegségek szerencsére egyre nagyobb figyelmet kapnak, és nemzetközi szinten is egyre intenzívebb az információk áramlása szakemberek és betegszervezetek között.