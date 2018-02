Tanúként hallgatták meg Czeglédy Csabát egy iskolaszövetkezeti ügyben

A politikus a Szegedi Törvényszéken hangsúlyozta, hogy a szövetkezet belső ügyeibe, tevékenységébe nem szólt bele – az ügyben egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet két vezetője ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emeltek vádat.

A vád szerint a makói székhelyű szövetkezet 2011 szeptemberétől biztosított diákokat egy a Human Operator Zrt. alvállalkozójaként működő kft. által közvetített munkák elvégzésére. A munkát a diákok elvégezték, a szövetkezet kiállította a számlát a kft.-nek, ennek ellenére nem nyújtott be áfabevallást és 2012 első negyedévében több mint 136 millió forint adó befizetését mulasztotta el. 2012 áprilisától a szövetkezetet a másodrendű vádlott irányította, a szervezet ezt követően 426 millió forint adót nem fizetett be.

Fegyőrök kísérik Czeglédy Csabát a Szegedi Járásbíróságon 2017. december 13-án (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)

Czeglédy Csaba a tárgyaláson tanúként elmondta, a Human Operatort 2001-ben kft.-ként alapították, a cég 2010 végén alakult át zrt.-vé. 2010-ig a kft. ügyvezetőjeként dolgozott, de 2005-2006 után az operatív ügyek intézésben egyre kevésbé vett részt. 2010 után az zrt. igazgatósági elnöke volt, mivel ügyvédként és önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, két-három hetenként volt csak néhány órája az előkészített döntésekkel foglalkozni. Minden középvezetőnek megvolt az illetékessége, hatásköre, a pénzügyi kérdéseket az adott gazdasági vagy pénzügyi vezető intézte – mondta.

Diákokat közvetítettek munkavállalóként

A cég elsősorban multinacionális vállalkozásoknak nyújtott személyzeti szolgáltatást, iskolaszövetkezeti tag diákokat közvetített munkavállalóként. 2010-ig a Human Operator közvetlen kapcsolatban volt a szövetkezetekkel, ezt követően egy kft.-t vontak be erre a feladatra – közölte. A per elsőrendű vádlottja korábban azt mondta, nem tudott arról, hogy elnöksége alatt több száz diák dolgozott volna a szövetkezet tagjaként. Egy korábban meghallgatott tanú azonban arról beszélt, az iskolaszövetkezet nevében a tényleges tevékenységet a Human Operator Zrt. végezte, a diákokat is a cég munkatársai felvételiztették, irányították, a bankszámlájukat is ők kezelték.

A nyomozási bíró még tavaly két hónappal meghosszabbította a bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsított Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)

Czeglédy Csaba úgy fogalmazott, csapdahelyzetben van, hiszen az ellene folyó – még nyomozati szakban lévő – eljárásban azzal is gyanúsítják, ezt a szövetkezetet is érdemben ő irányította, így ha – a törvény adta jogával élve megtagadná a vallomást – saját bűnösségének látszatát erősítené. A politikus hangsúlyozta, 2012-ben havonta 4-5 ezer embert foglalkoztattak, munkájuk szervezése, bérszámfejtésük összehangolt tevékenységet igényelt. Leszögezte: a szövetkezetek belső ügyeibe nem szólt bele, tevékenységükre rálátása sem volt.

A vádlott ügyvédként fordult Czeglédy-hez

Az elsőrendű vádlott elmondta, 2015 tavaszán – már meggyanúsítása után – egy budapesti találkozón Czeglédy Csaba mutatott be neki egy ügyvédet azzal, hogy később ő látja majd el a védelmét. Czeglédy Csaba ezt tagadta, kifejtette, a vádlott ügyvédként fordult hozzá, és jogi szakvéleményére volt kíváncsi. A per pénteken a Human Operator Zrt. egyik vezetőjének tanúmeghallgatásával folytatódik.

Fegyőrök kísérik Czeglédy Csaba ügyvédet, a baloldal szombathelyi városi képviselőjét a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája elé 2017. október 13-án (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet – köztük a makói – segítségével a diákmunka közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.