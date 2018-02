Kilencmilliárdos fejlesztést terveznek Salgótarjánban

A település közgyűlése csütörtökön elfogadta a város ez évi, 16,2 milliárd forintos költségvetését, amelyben 9,5 milliárd forint értékű fejlesztéseket terveznek.

Fekete Zsolt (MSZP-DK-Tarjáni Városlakó Egyesület) polgármester az ülésen közölte: a felhalmozási feladatokra, beruházásokra, felújításokra elkülönített 9,5 milliárd forintos összeg jelentősen, 93,2 százalékkal magasabb a tavalyinál. A növekedést az új projektek okozzák, amelyek európai uniós forrásokból, a Modern városok program keretében és a kormány által Salgótarjánnak odaítélt másfél milliárd forintból valósulnak meg – tette hozzá. Turisztikai és sportlétesítmények fejlesztése, óvodák és orvosi rendelők felújítása, új rendelők kialakítása, energetikai felújítások, városrészi rehabilitáció, útfelújítások mellett tervezik egy toronyszálló kialakítását is szakemberek és turisták számára, szánnak pénzt gyerekesélyprogramokra, foglalkoztatási együttműködésre, a tömegközlekedés javítására, kerékpárutakra, valamint az utcai szociális munka segítésére is.

A polgármester elmondta: a nagy ellátási feladatokhoz szükséges források rendelkezésre állnak, a felhalmozások pedig biztosítják a város megnyugtató fejlődését és az önkormányzat vagyongyarapodását. Turcsány László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője kérdésesnek nevezte, hogyan pótolják adóbevételekből a tervezett 300 millió forintos hiányt, illetve azt is, hogyan fizeti vissza az önkormányzat a felhalmozási célú, 420 millió forintos hosszú lejáratú hitelt. Emiatt a frakció nem tudja támogatni a költségvetést – közölte, ugyanakkor óriási lehetőségnek nevezte, hogy 9 milliárdos fejlesztés előtt áll Salgótarján.

Fekete Zsolt polgármester kifejtette: nem titok, hogy a megyeszékhely a működési oldalon évek óta hiánnyal küzd, annak ellenére, hogy racionálisan gazdálkodik az önkormányzat, mint ahogy azt tette az előző városvezetés is. Emiatt vezették be új adónemként az építményadót (ami nem folyt be teljes mértékben), és kérnek minden évben állami támogatásokat, a fejlesztéseket pedig úgy tervezik, hogy csökkentsék a kiadásokat. Példaként az intézmények energetikai korszerűsítését említette. A polgármester azt is elmondta: az önkormányzatok kiegészítő támogatására idén is beadják a pályázatot. Salgótarján 2018. évi költségvetését nyolc igen és öt nem szavazattal fogadták el.