Beborította a hó a fél országot

Szinte megállás nélkül havazott több helyen is az országban. A Dunántúlon van, ahol 10 centiméternyi hó esett pár óra alatt. Szerte az országban kétezer tűzoltó áll készenlétben, de ha kell, tovább emelik a létszámot, és a rendőrség is felkészült. Sok baleset nem történt, de a közlekedés több helyen is lelassult – hangzott el az M1 Híradójában.

Az ország nyugati felében, a dunántúli megyékben már hétfő este óta havazik. A délkeleti országrészben pedig havas eső, eső esik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére adott ki figyelmeztetést. A következő napokban akár 20-30 centiméternyi hó is eshet. A szakemberek erős lehűlést is jeleznek, és hét végére megérkezik az igazi téli időjárás: –10, –15 fok is lehet.

Várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős vagy vastag (akár 20-40 centiméternyi) hótakaró is kialakulhat, de érdemes a szokásosnál gyakrabban tájékozódni az aktuális és várható időjárási viszonyokról. A hegyekben 40-50 centis a hó, de a városokban is van, ahol már meghaladja a 10 centit.



A közútkezelők folyamatosan dolgoznak

A dunántúli megyékben, főleg délen, hétfő este óta változó intenzitással havazik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással érintett területeken még hétfőn elvégezte a szükséges megelőző szórásokat, és a havazás óta folyamatosan dolgozik a szükséges hóeltakarítási munkákon is. Kedd reggelig összesen mintegy 5000 tonna sót és 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek.

Kőszeg határában például alig lehetett látni, a térségben reggel óta sűrűn havazott. Az egész táj fehérbe borult. A rossz látási viszonyok miatt is ütközhetett egymásba két autó a délutáni órákban, a balesetben hárman sérültek meg. De a budai hegyek alacsonyabb rendű útjain is nehezen lehetett közlekedni.

Nemcsak az utakon, a járdákon is hatalmas volt a hótakaró

Nagykanizsán több ház elől is alig bírták eltakarítani a havat. Szekszárdon is több centiméteres hó lepte be a járműveket, de Sopronban is szinte egész nap sűrű pelyhekben hullott a hó. A hótakarításhoz mini hókotrókat használtak.

A Somogy megyei Batéban pedig egy kismarkolót is be kellett vetni, Pécsen pedig jégoldót is szórtak a járdákra. Volt, aki örült a télies időnek. Veszprém megyében volt, ahol több mint 10 centiméter esett. Emiatt súlykorlátozást vezettek be a 82-es főúton. A 7,5 tonnánál nagyobb súlyú járművek egy ideig nem járhattak ezen a szakaszon.

A közútkezelő munkagépei országszerte folyamatosan dolgoztak.

Az erős havazás miatt a katasztrófavédelem több megyében operatív törzset működtet. Lakatos Tibor ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője elmondta: a törzsek teendője a havazással kapcsolatos rendőri feladatok koordinálása, mivel a következő két napban intenzív havazás várható a dunántúli megyékben. Országszerte kétezer tűzoltó áll készenlétben mintegy ötszáz technikai eszközzel, de ha kell, megemelik a létszámot. A rendőrség is felkészült.

A következő napokban országszerte várható még havazás.