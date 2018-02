A tagállami kormányokat kell elsősorban meggyőzni a magyar javaslatról

Új javaslatot készített Magyarország az illegális bevándorlás megfékezésére. A tervet Orbán Viktor vitte el a bolgár miniszterelnöknek, miután Bulgária az Európai Unió soros elnöke. A magyar miniszterelnök Szófiában arról is beszélt, hogy az Európai Uniónak is van egy új javaslata, ám az számunkra nem jó, mivel Brüsszel továbbra is erőlteti a felső határ nélküli kötelező szétosztást.