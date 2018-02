Időjárás: napsütéses hétkezdet

Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, éjjel már csak délnyugaton marad felhős az idő. Később viszont lehűlés és csapadékos idő várható.

Hétfő délutántól viszont dél felől egyre több és vastagabb felhő érkezik. Csapadékra hétfő estig nem kell számítani, később viszont egyre többfelé valószínű havas eső, hó, az Alföldön eső. Az északkeleti szelet több helyen kísérik élénk lökések.

Képünk illusztráció.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -7 fok között alakul, de a vastagabb hóval borított, szélvédett tájakon néhány fokkal hidegebb idő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 3 és 7 fok között várható.

Kedden és szerdán borult lesz az ég. Kedden többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Szerdán is többfelé várható csapadék; a Dunántúl nagyobb részén havazás, másutt havas eső, eső is. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik.

Kedden a leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1 fok, szerdán mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok mindkét nap mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak.

Csütörtökön és pénteken is többfelé várható havazás, főként az Alföldön havas eső, eső is. Csütörtökön élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lehet a légmozgás, pénteken többfelé megerősödik a szél. Csütörtökön a minimumhőmérséklet mínusz 4 és 0, pénteken mínusz 5 és 0 fok között valószínű. Csütörtökön a maximumok mínusz 1 és plusz 5, pénteken mínusz 1 és plusz 4 fok között alakulnak.

Szombaton több helyen kisüt a nap, csapadék nem valószínű, de még ekkor is megélénkül, az ország északkeleti harmadában megerősödhet a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 10 és mínusz 4, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap is megerősödik, északkeleten viharossá is fokozódhat a szél. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 13 és mínusz 8, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű.