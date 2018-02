Migrációval kapcsolatos óravázlatot tettek közzé az interneten

Emberi jogi érzékenyítő óravázlatokat tett közzé az interneten az Emberség Erejével Alapítvány. A feladatok között több migrációval kapcsolatos szituációs gyakorlat is szerepel. A diákoknak például arról kell dönteniük, hogy befogadnának-e egy migráns családot. Egy másik feladatban pedig egy szír menekült szerepét kell eljátszaniuk, és a gyakorlat szerint lépésről lépésre el kell jutniuk Európába – közölte az M1 Híradója.

„A diákok ebben a szimulációban a bevándorlási hivatal munkatársai, akik arról döntenek, hogy családokat befogadnak-e az országba, vagy nem. Az osztály párokban dolgozik, mindenkinek más-más család jut. Ha szükséges szembesítsük előítéleteikkel a résztvevőket.” Ezt a feladatot 10. osztályos tanulóknak szánja az Emberség Erejével Alapítvány. A pécsi egyesület olyan óravázlatokat tett közzé az interneten, amelyet iskolás diákoknak úgynevezett érzékenyítő jelleggel tarthatnak a tanárok. A tananyagban több migrációval foglalkozó feladat is van.

Soros György magyar származású amerikai üzletember Rio de Janeiróban 2015. április 22-én (Fotó: Antonio Scorza/Shutterstock)

A Találd meg az utad! nevű gyakorlatban a gyerekeknek azt kell eljátszaniuk, hogy szír menekültek és lépésről lépésre kell döntéseket hozniuk arról, hogyan jutnak el Európába.

„A játék addig megy, amíg nem értünk el Európába, vagy pedig nem történt velünk valami sokkal rosszabb (például török menekülttábor, vagy tengerbe fulladás) – fogalmaznak a leírásban. Végül hozzáteszik: „az idő és a játékosok kedvének függvényében többféle utat is kipróbálhatunk.”

Soros György támogatja a szervezetet

Az Emberség Erejével Alapítvány korábban Soros György szervezeteitől kapott támogatást. Az egyesület elnöke, Nyitrai András az M1-nek decemberben el is ismerte, hogy egy 500 ezer dolláros, vagyis nagyjából 130 millió forintos megállapodásról van szó.

Akkor több hírportál is arról írt, hogy Soros György úgynevezett kampányközpontokat hozna létre, például Pécsett és Debrecenben. A milliárdos pedig Magyarországra szánt videóüzenetében maga is arról beszélt: most is vannak emberei, akiket támogat.

Az Emberség Erejével alapítvány az iskolásoknak szánt programot az interneten egy promóvideóval is népszerűsíti. Holnapjukon pedig azt írják, január 22-től minden hétfőn egy újabb óravázlat kerül fel az internetre. Az oldalon az is szerepel, hogy a mostani óravázlatokat, két pécsi iskolában használták, egyelőre teszt jelleggel.

A Pécsi Tudományegyetem 1. számú Gyakorló Általános Iskolájának vezetősége egyelőre nem akart nyilatkozni az ügyben. A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola igazgatója viszont az M1-nek kamerán kívül azt mondta: az iskolában belső vizsgálatot indítanak.