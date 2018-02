Családok éve: a nagycsaládosok is fókuszban

2018 a családok éve lesz, de még a tavalyi tevékenységéért kapott díjat a Nagycsaládosok Egyesülete az ENSZ mellett működő nemzetközi családszervezetről. Természetesen a magyar kormány is kiemelt figyelmet fordít a nagycsaládosokra, itthon és külhonban egyaránt, és a családpolitika eszközeivel nyújt segítő kezet feléjük.

Ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen, mekkora felelősség és feladat egy családban több gyermeket nevelni, arról egy négy gyermekes család vallott a műsor munkatársának: mint elhangzott, a Sarkadi-házaspár már a kezdetek kezdetén, az esküvő előtt is négy gyereket tervezett. Egyikük elviszi iskolába a nagyobbakat, míg a másikuk, az anya elviszi a harmadik gyermeket az óvodába. A Nagycsaládosok Egyesületének tagjai, velük hallomás útján kerültek kapcsolatba még a harmadik gyermek megszületése előtt – mondta el a gyerekek édesanyja, aki ismertette, egy bizonyos tagdíj fejében kedvezményeket, élelmiszert, ruhákat, sőt kulturális és szórakozási lehetőségeket is kapnak a szervezettől. Ezenfelül amit az államtól kapnak, az az adókedvezmény, amit egyébként most már fiatal házasok is megkaphatnak, illetve 100 százalékos étkezési hozzájárulás – tette hozzá a családfő.



Sokat jelent a mindennapokban az Nagycsaládosok Egyesülete a Sarkadi-házaspár, számukra az általuk adott megbecsülés sokat jelent, de természetesen örömmel vették azt is, amikor elnyerték az egyesület egyik aktuális pályázatát, és segítségükkel egy szállodában tölthettek el három napot. Az édesanya hozzátette: jó érzés számára, hogy a manapság természetesebb lesz több gyereket vállalni, és ezt sugallják is.

Újabb nemzetközi díjat nyert a NOE

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a műsorban a napokban kapott díjjal kapcsolatban: nagyon nagy boldogság volt, hogy megkapták a díjat, ugyanis az ENSZ mellett működő Családfejlődésért Nemzetközi Szövetség elismerése a tavalyi ünnepi évük megkoronázása volt, igazi születésnap volt a NOE számára – fogalmazott az elnök a Napközben című műsorban. Az idei évben a dohai illetőségű, és katari kormányzat által létrehozott Nemzetközi Családi Intézet volt a társdíjazott – tette hozzá az elnökasszony.

2018-as tevékenységükkel kapcsolatban elmondta, hogy igény mutatkozik az egyesület markánsabb munkájára, ezért idén újra lesz családkongresszus, valamint novemberben a gyerek szülőhöz való jogával fognak foglalkozni, emellett természetesen helyi egyesületeikkel kiemelten foglalkoznak a Család Évével és annak tematikus heteivel, így a Házasság hetével is.

Nemzetközileg is fontos érték a család

Novák Katalin család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár az nemzetközi szervezetről elmondta: ez ugyan egy nonprofit, független szervezet, de a családokkal kapcsolatos álláspontot képviseli az ENSZ-ben, így a szerepe igen fontos a világszervezet életében. A NOE-val kapcsolatban ismertette: 1987 óta, azaz a megalakulása óta fontos szerepet játszik a magyar nagycsaládosok életében, hiszen kormányoktól függetlenül végzi ezt a tevékenységet, ők mindig azt képviselték, hogy minden gyermek kincs, minden gyermek érték, minden születés egy csoda, és a családok egy védendő közösség, és valós segítséget nyújtottak a családoknak.



Azért is fontos a díj – tette hozzá Novák Katalin – mert a politikai elit nemzetközi beszélgetéseiben – tehát nem a közbeszédben – nincsenek középpontban a hagyományos családi értékek, a gyerekszülés, más dolgokra irányul a figyelem, és a díj is jelzi, hogy vannak olyan szervezeteke, amelyek kiállnak a magyar emberek és valószínűleg a világ többségének számára fontos értékek területén.

Az idei családok évével kapcsolatban az államtitkár felsorolta: immáron két hónapja tart a Családok éve, eddig tízezreket tudott megmozgatni a rendezvénysorozat, míg a most zajló Házasság hete a tematikus év kiemelt hete, ez alatt az egy hét alatt a házasságról van többször szó, ennek kapcsán pl. ún. jegyescsomagokat kapnak jegyespárok, de természetesen sok kormányzati intézkedés segíti továbbra is a családokat január elsejétől is.

Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója a műsorban elmondta: nagyon fontos a szülői szerepe a család boldogságához, azonban ezen belül is fontos az apák szerepének kihangsúlyozása, ehhez szükséges egy valós tér, hiszen a férfiak nem beszélik, ha problémát érzékelnek. Mint elmondta, számukra ez nehezebb, ezért hívták életre a Család-barát Újbuda és a Felelős Szülők Iskolájával együtt azt az előadássorozatot, amiben például Böjte Csaba testvér beszél az apai szerep fontosságáról.