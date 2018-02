Aláírás erősítette meg az egészségügyi bérmegállapodást

Aláírásukkal is megerősítették az egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatos január 24-én létrejött és bejelentett megállapodást a sztrájktárgyalásban résztvevő szervezetek és az egészségügyért felelős államtitkár - közölte az államtitkárság szerdán az MTI-vel.

A kedden aláírt dokumentumot a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) és a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete (MÖSZ) képviselője látta el kézjegyével, de a megállapodást szintén aláírták a sztrájktárgyalásban közreműködő stratégiai partnerek, így a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) képviselői. Az államtitkárság emlékeztetett, a 2016. szeptember 20-án a felek között létrejött megállapodást azért módosították, hogy belekerüljön az egészségügyi szakdolgozók előrehozott bértáblaemelésének mértéke és hatálya, vagyis az, hogy a 2018. november 1-jétől esedékes 8 százalékos emelést előrehozták idén január 1-jére.

A 2016. őszi megállapodás értelmében a szakdolgozók 2016. szeptember 1-jétől átlagosan 26,54 százalékos, 2017. november 1-jétől 12 százalékos, 2018. január 1-jétől 8 százalékos és 2019. november 1-jétől szintén további 8 százalékos alapbéremelésben részesülnek. A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a 2016. szeptember 1-jétől bevezetett, a szakdolgozókra vonatkozó bértábla belső arányainak igazságos helyreállításához milyen mértékű korrekcióra van szükség. A megállapodás módosítása azt is tartalmazza, hogy 2018. január 1-jétől az Országos Mentőszolgálat dolgozói – a szakdolgozói 8 százalékos béremelésen felül – további 10 százalékos mértékű illetményemelésben részesülnek. Ez az alapbéremelés a kivonuló állomány és mentésirányításban foglalkoztatottak mellett a gazdasági, műszaki, ügyviteli és fizikai dolgozókra is kiterjed az Országos Mentőszolgálatnál – emelték ki.

A keddi tárgyaláson a partnerek szóban abban is megállapodtak, hogy a következő fordulókon áttekintik a gazdasági-műszaki, ügyviteli és fizikai munkakörben dolgozók helyzetét, és megvizsgálják, hogy milyen pótlékrendszerrel lehet bérfejlesztésben részesíteni őket is. Áttekintik és előkészítik azt is, hogy a korábbi, a védőnők javára megtett kormányzati intézkedések pénzügyi forrása milyen módon juttatható el garantáltan a védőnők számára – olvasható a tárca közleményében. Kitértek arra is, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vállalta, írásban hívja fel minden, a fenntartásában lévő intézményvezető figyelmét, hogy az előrehozott 8 százalékos béremelést február 20-án hóközi kifizetéssel kell a munkavállalóknak megkapniuk.

Az államtitkárság hangsúlyozta, az ágazati béremelés összegét a dolgozónak meg kell kapnia, annak mértékét a munkáltató a korábbi illetménykiegészítés terhére nem számíthatja be, vagyis senki sem kaphat kevesebb vagy ugyanannyi bért, mint a bérintézkedés előtt. A tárgyalások március 1-jén folytatódnak.