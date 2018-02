Télen is vonzó turistacélpont szeretne lenni Nyíregyháza

A turistákra és a helyiekre számít Nyíregyháza, ugyanis új fesztiválba kezdenek: Disznótoros Fesztivál és Böllérverseny is lesz a hétvégén.

Hurka, kolbász, toros káposzta és fogópálinka – ezt mind meg lehet kóstolni most szombaton, Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban.

Dr. Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere az M1-nek elmondta, ez a fesztivál egy 17 éves rendezvény, amelyet most a Sóstói Múzeumfaluba költöztetnek át. A rendezvény egy olyan hagyományt tart életben, amely régen az embereknek a létfenntartását és a napi húskészlet megőrzését jelentette. Ez nem más, mint a disznóvágás – fogalmazott az alpolgármester.

A kép illusztráció. (MTI-fotó: Balázs Attila)

Hozzátette: azért is tartja fontosnak a rendezvényt, mert ebben az évben átadásra kerül majd a városban egy négycsillagos hotel. A fesztivál – reményeik szerint – megváltoztatja az eddigi turisztikai szokásokat, talán télen is vonzóvá válhat a város. A Disznótoros Fesztivál többek között ezt is fogja szolgálni – mondta Dr. Ulrich Attila.

Támba Miklós, a rendezvény főszervezője az M1-nek elmondta, a böllérversenyen szakmai zsűri fogja értékelni a disznóvágás minden pillanatát, a leöléstől a feldolgozáson keresztül a késztermékek ízéig mindent. Emellett a fogópálinkákat és a forralt borokat is egy külön zsűri fogja értékelni, illetve a közönség számára is lehetővé teszik a pálinkakóstolást – tette hozzá a főszervező.