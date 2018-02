Reagáltak az ellenzéki politikusok Juhász Péter szakítási ügyére

Az elmúlt napokban került nyilvánosságra, hogy az Együtt elnöke és volt élettársa perben állnak egymással. Felmerült a bántalmazás kérdése is. Juhász Péter ezt először tagadta, majd elismerte, hogy dulakodtak, de azt állítja, hogy nem ő kezdte. Egy áldozatvédő szervezet szakvéleménye szerint azonban Juhász Péter családon belüli erőszakot követett el. A nő arról is vallott, hogy Juhász Péter korábban gyermekei előtt is többször drogozott.