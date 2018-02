Ferdepályás liftekkel akadálymentesíthetnek a hármas metrón

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elfogadhatónak tartja, hogy ferdepályás liftekkel biztosítsák a mozgáskorlátozott emberek közlekedését az M3-as metró azon megállóiban, amelyekben a feltételek nem adottak hagyományos liftek kiépítésére.

A szövetség keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében az áll, hogy az egyeztetések szerint az M3-as metró hat megállójában – Kálvin tér, Corvin negyed, Nyugati pályaudvar, Arany János utca, Ferenciek tere, Klinikák – ferdepályás liftekkel történne az akadálymentesítés. A közleményben idézik Kovács Ágnest, a MEOSZ elnökét, aki elmondta: az M3-as projektigazgatóság képviselője jelezte, hogy bekéri hét gyártótól a ferdepályás liftek műszaki paramétereit, a következő alkalommal pedig a MEOSZ bevonásával kiválasztják azokat, amelyeket a legmegfelelőbbnek találnak a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedése szempontjából.

Egy kerekesszékes utas tart a kijárathoz vezető mozgólépcső felé – képünk illusztráció (MTVA Fotó: Jászai Csaba)

A MEOSZ csak olyan ferdepályás liftet talál elfogadhatónak, amelyben az aktív kerekesszékek, az elektromos kerekesszékek és elektromos mopedek is elférnek – tette hozzá az elnök. Az egyeztetés résztvevői abban is megállapodtak, hogy lépéseket tesznek a ferdepályás liftek honosítására és hatósági elfogadtatására. Mivel ilyen eszközök még nincsenek használatban Magyarországon számítanak a kormány, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésére is. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy a Pöttyös utcai és az Ecseri úti megállóban műszakilag megoldható hagyományos liftek kialakítása, ami megállónként nem éri el az egymilliárd forintos költséget. Mivel ott egyéb térrendezési tervek is folyamatban vannak, az akadálymentesítéséről a következő tárgyalásokon egyeztetnek – idézték Kovács Ágnest.

A megbeszélésre azután került sor, hogy a MEOSZ a kormány és a főváros képviselőivel folytatott február 7-ei egyeztetésen megállapodás született arról, hogy az M3-as metró 20 állomása közül már 18 akadálymentes lesz. Tarlós István főpolgármester úgy nyilatkozott, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a főváros a Kálvin téri megálló mellett még ötnek az akadálymentesítését magára vállalja a projekten kívül, de vele párhuzamosan. A kormány képviselőit a MEOSZ elnöke arra kérte, hogy biztosítsák a költségvetésből a fennmaradó két állomás – Ecseri út és Pöttyös utca – teljes körű akadálymentesítéséhez szükséges összeget. A kormány képviselője jelezte: ha a főváros előterjeszti a két megállóra vonatkozó akadálymentesítési javaslatot, a kormány megfontolja a finanszírozását.