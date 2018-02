Jegyzőkönyv: „Juhász Péter bezárt a lakásba, súlyosan bántalmazott”

„Bezárt a lakásba, nyugtatókkal begyógyszerezett, bántalmazott” – ezek is szerepelnek egy jegyzőkönyvben, ami a Híradó birtokába került. A vallomást az Együtt elnökének, Juhász Péternek a volt élettársa tette. A politikus és a nő jelenleg perben állnak egymással. Juhász Péter szerint hazugságokkal vádolják. Azt írta: „nem vagyok bántalmazó”.

„Juhász Péter 2 napra bezárt a lakásba”,„nyugtatókkal gyógyszerezett”,„tettleg is súlyosan bántalmazott amikor is nem tudtam/akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam neki hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomat olvasóval működő telefonra” – ezek is olvashatók a Híradó birtokába került jegyzőkönyvben. A vallomást Juhász Péter egykori élettársa tette.

A Bors írt arról, hogy az Együtt elnöke és korábbi élettársa perben állnak egymással. A cikkben az áll, hogy 2016 szeptemberében derült ki: Juhász Péter és élettársa kilenc év együttélés után szakítottak. A hírt maga a politikus jelentette be a Facebook-oldalán. A Bors szerint viszonyuk végérvényesen megromlott, és ma már szóba sem állnak egymással.

Juhász Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében elismerte, hogy volt élettársa – gyermekei elhelyezésével és láthatásával kapcsolatban – pert indított ellene. Szerinte a nő ügyvédei megzsarolták, hogy mondjon le a gyerekeiről, különben kiszivároghatnak információk.

„Nem vagyok bántalmazó” – vissza volt élettársa állításait az interneten az Együtt elnöke. Juhász Péter szerint nem igazak a lejárató cikkben felhozott állítások. A politikus azt írta: „egy személyes jogvitából csinálnak most politikai célú lejáratást ellenem, és vádolnak közben hazugságokkal”.

Közölte azt is, hogy minden médiummal szemben pert indít, amelyek – ahogy fogalmazott – a rágalmakat állítják vagy terjesztik. „Elég hamar kiderül, hogy ezeknek a rágalmaknak nincsen semmilyen alapja” – rágalmaknak tartja a jegyzőkönyvben leírtakat Pataki Márton, az Együtt elnökségi tagja is.

A Híradó birtokába került iratban a következők szerepelnek:

„2016 decemberében – amikor karácsonyra hazajöttem – Juhász Péter 2 napra bezárt a lakásába, azzal az indokkal, hogy meg kell beszélnünk az életünket, melynek során nyugtatókkal gyógyszerezett, sőt tettleg is súlyosan bántalmazott is, amikor is nem tudtam/akartam neki elszámolni az időmmel, illetve nem voltam neki hajlandó rátenni a kezemet az ujjlenyomat olvasóval működő telefonra.”

A Bors szerint egyébként az asszony előbb a gyámhivatalhoz fordult, majd az ügy a II.-III. kerületi bíróság elé került.