A NAV nevében próbálják kicsalni az emberek pénzét

Úgy néz ki, soha sem érnek véget azok a csalások, amikor a bűnözők egyes hivatalok vagy szolgáltatók nevében küldenek díjbekérő levelet az embereknek. Számos intő jel van azonban, amit ha tudunk, biztosan nem vernek át minket.

Németh Ágnes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának rendőrezredese az M1 Kosár című műsorában elmondta: nagyon sokan dőlnek be az átverésnek, elhiszik hogy a levél valóban a feltüntetett hatóságtól vagy szolgáltatótól érkezik, ezért be is fizetik az összeget.

Ráadásul hajlamosak vagyunk megijedni, amikor valamelyik hatóságtól kapunk levet. A csalók ezt kihasználva legutóbb például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében küldtek ki rengeteg levelet.



Nem így intézik

Leopold Róbert, a NAV vámszakmai szóvivője ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet: az adóhatóság nem ilyen módon kommunikál az adózókkal, így ha valaki ezzel tisztában van, akkor a bűnözők nem fognak célt érni nála. Abban az esetben, ha valakinek legalább kétezer forint tartozása vagy túlfizetése van legalább egy adónemben, annak a NAV adószámla-kivonatot fog kiküldeni.

A csaló levelekben szereplő összegek általában nem túl nagyok, ezért sokan nem is kérdőjelezik meg a valódiságát. Németh Ágnes szerint mivel bagatellnek tűnik a „tartozásunk”, azért úgy vagyunk vele, hogy inkább befizetjük és akkor békén hagy minket a „feladó” hatóság vagy szolgáltató.

Az egyik nagy probléma ugyanakkor az, hogy még azt sem nézzük meg, hogy milyen számla szerepel a levélben. Ráadásul, ha egyszer elutaltuk a pénzt, akkor egy következő levélben akár azt is kérhetik a csalók, hogy adjuk meg jelszavunkat, ugyanis „valami hiba volt a tranzakció során”. Fontos tudni azonban, hogy pénzintézet semmilyen módon nem fog tőlünk ilyen adatot kérni.

Rendkívüli fantáziájuk van ezeknek a bűnözőknek. Viszonylag gyorsan és egyszerűen tudnak így pénzhez jutni. Ha kiküld például 10 ezer levelet, abból pedig akár csak a felét is befizetik, abból szép bevételük származik – teszi hozzá Németh Ágnes.

Nehéz visszaszerezni az elcsalt összeget

Leopold Róbert az aktuális csaló levelekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy már a kinézetük is teljesen más, mint amit a NAV szokott használni. Egy házilag szerkesztett levél, amire egyszerűen ráillesztettek egy NAV-logót, mellette egy teljesen ismeretlen cégével. Nincs rajta kapcsolattartási telefonszám, ráadásul a levélben szereplő @nav.hu-ra végződő email-cím sem a hatóságé, ugyanis abban @nav.gov.hu szerepel. A szóvivő azt is hozzáteszi, a levél mindezek tetejébe tele van helyesírási és stilisztikai hibákkal is.

Az átutalt összegek nagy valószínűséggel a csaló számláján landolnak majd, amit utólag már nagyon nehéz lesz visszaszerezni. Ugyan bele lehet bonyolódni egy polgári peres eljárásba, de nem biztos, hogy megéri az idegeskedés ilyen kis összegért.

Leopold Róbert inkább arra sarkallja az embereket, hogy ha kétségük támad akár egy NAV-os, vagy bármilyen más hatóságtól vagy szolgáltatótól érkező levél eredetiségét illetően, inkább keressük fel az ügyfélszolgálatokat és kérjünk megerősítést vagy cáfolatot a hivatalos csatornákon keresztül.

Aki ilyen levelet kapott vagy kap a jövőben, az feltétlenül őrizze meg és tegyen feljelentést, hogy a hatóságok mielőbb intézkedhessenek.