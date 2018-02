A kormány a méhészek pártján áll a mézvitában

Az ország vezetése a mézhamisítás ellen foglal állást abban a vitában, amelyet a mézjelentésről tartanak február 28-án az Európai Parlament plenáris ülésén – mondta V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, Vas megyei országgyűlési képviselő pénteken Szombathelyen, sajtótájékoztatón.

A méhész ágazat helyzetével foglalkozó jelentést Erdős Norbert európai parlamenti képviselő terjesztette elő, a dokumentumot már megtárgyalta és elfogadta az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága. V. Németh Zsolt elmondta: a kiváló minőségű magyar méz a termelés GMO-mentességének köszönhetően egyre jobban felértékelődik a világban.

Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője (MTI Fotó: Beliczay László)

Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a méz minőségének fenntartását szolgálják a méhészek számára nyújtott növekvő támogatások, és ezt segítik elő a Méhészeti nemzeti program keretében elvégzett vizsgálatok, valamint a génmegőrzés is. Szavai szerint a méhészet és a természetvédelem harmonikus kapcsolatban áll. V. Németh Zsolt szólt arról, hogy Magyarországon is egyre inkább teret nyer az a szemlélet, amely “ökoszisztéma szolgáltatásokban” gondolkodik.

Az erdő rekreációs szerepet is betölt

Példaként az erdőt említette, amely nemcsak faanyagot ad tulajdonosának, hanem anyagi értéket képviselve egyre növekvő befektetésként szolgál, miközben rekreációs szerepet is betölt. A jövőben számba kell majd venni azt is, hogy egy adott beruházás a környező ökoszisztémára milyen hatásokkal bír – mutatott rá. Hozzátette: tavaly több mint egymilliárd forintos keretösszeggel elkezdődött a nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás feltérképezése, amelynek kapcsán számításba veszik a méhészetek szerepét és pozitív hatásait is.

Keretet készítenek elő a pergetéshez – képünk illusztráció (MTI Fotó: Bodnár Boglárka)

Erdős Norbert, a Fidesz EP-képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: komoly támogatásra számíthat az EP-ben a mézjelentés, amelyről a tervek szerint március 1-jén szavaznak. Hatására jogszabályalkotás is elkezdődhet, amely gátat szab az unión kívülről behozott, sokszor gyenge minőségű, hamisított méz behozatalának. Ismertette: szeretnék elérni például, hogy a méz származási helyét szigorúbban tüntessék fel, ne csak az szerepeljen a csomagoláson, hogy az EU-n belülről vagy éppen kívülről származik.

A kevert mézek esetében pedig pontosan adjanak tájékoztatást az összetevőkről és azok származási helyéről. Szólt arról is, hogy szeretnék betiltatni a “gyantaszűrés” eljárását, amellyel most még eltüntethetőek a mézből a szennyező anyagok maradványai, az antibiotikumok és a mézhamisítás során használt cukorszirup nyomai.