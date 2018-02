Használtan vásárolna autót? Legyen nagyon körültekintő

Rekordévet zárt a hazai használt autók piaca 2017-ben, összesen 687 991 személyautó adásvétele történt meg. Azonban nem minden vásárló műszaki beállítottságú, ezért fontos tudni, hogy mire figyeljünk vásárláskor, illetve mit tehetünk annak érdekében, hogy ne verjenek át minket.

A második legdrágább vagyontárgyunk általában a gépkocsi, ezért rendkívül körültekintően kell eljárni, amikor több százezres vagy milliós összeget költünk el ilyesmire.

Dr. Burján Zsuzsanna biztosítási és társasági szakjogász az M1 Kosár című műsorában elmondta: amikor valaki használt autó vásárlásán gondolkozik, érdemes magával vinnie valaki olyan valakit – nem feltétlenül gépészmérnököt vagy autószerelőt –, aki ért a gépjárművek műszaki részéhez is. Adásvétel előtt mindenképpen vigyük el próbaútra, esetleg állapotfelmérésre a kiszemelt példányt.

Csontos Zoltán, a Csonti Car ügyvezetője a műsorban elmondta: érdemes óvatosan közelíteni az üzlethez, ha a kereskedő, az eladó elutasítóan áll az állapotfelmérés ötletéhez.

Az is sokat segíthet, ha lefuttatunk egy általános szoftveres hibakeresést, ugyanis ha van probléma, azt mind kilistázza számunkra. Így megtudhatjuk, hogy az esetleges vásárlás után milyen kezdeti költségekkel kell számolnunk.

Tekerik a kilométerórát?

Jó, ha tudjuk, hogy a kilométeróra állását rögzítik a Belügyminisztérium adatnyilvántartásában minden műszaki- és eredetvizsgánál, illetve minden tulajdonjog-átruházásnál is. Csontos Zoltán ezzel kapcsolatban elmondta, hogy minden vásárlásnál érdemes lekérni az adatokat, az Ügyfélkapun keresztül ez mindössze 625 forintba kerül.

Az eredetiség-vizsgálatot kötelező végrehajtani, ez most már a külföldről behozott gépjárművekre is vonatkozik.

Dr. Burján Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy az autó múltján túl érdemes utánajárni annak is, hogy nincs-e kivonva a forgalomból, illetve van-e bármiféle olyan jog vagy teher az kocsin, ami akadályozhatja az adásvételt.

Azt is tisztázzuk le vásárlás előtt, hogy kinek a tulajdonában áll a kiszemelt autó. Bárki megbízhat ugyanis egy kereskedést, hogy adja el az autóját, ezt hívják bizományos értékesítésnek. Ebben az esetben is fontos tudni, ki is eladó valójában. Dr. Burján Zsuzsanna rávilágított: ha a kereskedő az eladó, a vásárló pedig magánszemély, akkor ez fogyasztói szerződésnek minősül.

Külön törvény szabályozza azt is, hogy ha valaki használtan vesz gépjárművet, akkor egy év a kellékszavatossági határidő. Kereskedőtől vásárolva könnyebben lehet később érvényesíteni az igényeinket, ha esetleg valamilyen teljesítésbeli probléma merül fel a kocsinál, mint ha magánszemélytől vásárolunk. Ha mégis magánszemély az eladó, akkor már csak polgári peres úton tudunk érvényt szerezni igazunknak.

A teljes adást itt tekintheti meg: