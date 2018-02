Folytatódik a vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A tavalyi sikeres tanfolyamok után 2018 tavaszán is indul a „Gyalogos vándortábor-vezető” pedagógus továbbképzés. Az Országos Erdészeti Egyesület és a Testnevelési Egyetem együttműködésében szervezett tanfolyamot elvégző pedagógusok nemcsak 30 kreditponttal lesznek gazdagabbak, hanem már 2018 nyarán indíthatnak csoportot az Erdei Vándortáborokra.

A 30 órás, három és fél napos képzésre március elejéig jelentkezhet minden felsőfokú képzettséggel rendelkező pedagógus, aki érdeklődik a természet, a természetjárás és a tantermen kívüli, kiegészítő oktatási módszerek iránt.

„Nagyon jó tapasztalataink vannak a tavalyi képzésekkel kapcsolatban, amikor két tanfolyamon mintegy négyszázan szereztek ‘Gyalogos vándortábor-vezető’ képesítést. Igazi közösség alakult ki a pedagógusok között, akik sokszor támogatják egymás munkáját, és már csoportokkal is jelentkeznek a 2018. nyári Erdei Vándortáborokba. Most tavasszal újabb 300 pedagógus képzésére nyílik lehetőség, de érdemes minél hamarabb jelentkezni, mert nagyon nagy az érdeklődés, gyorsan telnek a helyek. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a most tavasszal vizsgázó pedagógusok is már idén nyáron indíthatnak csoportot az Erdei Vándortábor Programban, és mint kísérők jogosultak a százezer forintos táborvezetői díjra, ráadásul még részvételi díjat sem kell fizetniük” – emelte ki Elmer Tamás, az Erdei Vándortáborokat szervező Országos Erdészeti Egyesület projektfelelőse.

Képünk illusztráció. MTI Fotó: Komka Péter

A képzés célja megfelelő biztonságot adni a tanároknak a gyerekekkel való túrázáshoz, a természetben való mozgáshoz. Épp ezért a tananyag legfontosabb részét képezik a tájékozódási ismeretek, de táborszervezési és fontos egészségügyi tudnivalókkal is megismerkednek a résztvevők. A vándortáborozásnak, kirándulásnak komoly közösségformáló ereje van, amihez a képzés erdőpedagógiai modulja nyújthat segítséget, ami a tantermen kívüli oktatási lehetőségeket mutatja be a pedagógusok számára.

A továbbképzést az Erdei Vándortábor Program támogatja, így a fejenkénti 10 ezer forintos részvételi díj tartalmazza az elméleti és gyakorlati képzés tananyagának, az étkezések és a szállás díját, valamint a vizsgadíjat.

A péntek délutántól vasárnap délutánig tartó gyakorlati képzések nemcsak Budapest környékén, hanem szerte az országban, jellemzően erdei iskolákban lesznek. Több helyen a képzési helyszín az Erdei Vándortáborok egyik táborhelyét is jelenti, így a tanárok nyáron már ismerős helyre fognak érkezni a diákokkal.

Egyhetes táborozások kormányzati támogatással

A Vándortábor Program kormányzati támogatással összesen 14 erdei, kerékpáros és vízi útvonalon várja a felsős és középiskolás diákok csoportjait. A Vándortábor Programról bővebben információ olvasható a www.vandortabor.hu oldalon.

Fenti program részeként az Erdei Vándortáborok öt útvonalon: a Bakonyban, a Börzsönyben, a Mátrában, a Mecsekben és a Pilisben kínálnak elérhető áron egyhetes táborozást. Az idei évben tábort szervező, képzett pedagógusok munkáját a táborvezetési díjon felül egy nyereményjátékkal is megköszöni az Országos Erdészeti Egyesület: három darab, egyenként 150 ezer forint értékű erdei nyaralási lehetőséget sorsolnak ki, ami a Bakonyban, a Börzsönyben vagy a Mecsekben váltható majd be.