A nyelvtanulásnál a motiváció fenntartása a legfontosabb

Két tapasztalt magyar anyanyelvű angol tanár izgalmas megoldást talált a tanulók legjellemzőbb problémájára, és kifejlesztették az első regény alapú online nyelvtanfolyamot. Egy olyan módszert szerettek volna létrehozni, ami érezhető módon segíti a tanulókat céljaik elérésében, miközben izgalmas megoldásokkal tartja szinten motivációjukat. Ez kell is, ugyanis sokan éppen ennek hiányában fejezik be idő előtt a nyelvtanulásukat, ez pedig sokaknál a munkahely meglétét is befolyásolhatja. Szerencsére egyre többen tanulunk nyelveket.