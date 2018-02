Megduplázódott a súlyos állapotban lévő influenzások száma

Még mindig nem érte el a csúcsát az influenza járvány – múlt héten másfélszer annyi beteg ment orvoshoz, mint előtte egy héttel, még januárban. És megduplázódott azoknak a száma, akik intenzív ellátást kapnak, tehát annyira súlyos állapotban kerültek kórházba, hogy géppel lélegeztetik őket. Még mindig az ország középső részén, Budapesten, Pest megyében és Fejér megyében a legrosszabb a helyzet – hangzott el az M1 Híradójában.

Hirtelen magas láz, torok fájás, végtagfájdalom, száraz köhögés és levertség – az influenza tüneteivel az elmúlt héten csaknem 48 ezren keresték fel orvosukat. Az idősebb korosztály veszélyeztetettebb, az influenza szövődményei miatt országszerte több mint 65-en kerültek kórházba az elmúlt héten.

Egyre több kórházban van látogatási tilalom

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának minden fekvőbeteg osztályán teljes látogatási tilalmat rendeltek el szerdán. Teljes látogatási tilalom van érvényben a Fejér és a Csongrád megyei kórházakban, a pécsi klinikákon, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs klinikáján, az Országos kardiológiai intézetben, a Honvédkórházban, a hatvani és a jászberényi kórházban.

A fővárosi Bethesda Gyermekkórház, a tatai, a tatabányai és az oroszlányi kórházakban részleges tilalom van, a fekvőbeteg-ellátó osztályok nem látogathatók. Hétfőtől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakban is korlátozzák a látogatást, szerdától pedig a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórházban és a salgótarjáni megyei kórházban is. Az influenzajárvány miatt korábban elrendelt látogatási tilalmak továbbra is érvényben vannak.

A cseppfertőzéssel terjedő influenzavírus terjesztése ellen a szájmaszk viselését javasolják. A szakemberek pedig továbbra is arra biztatnak mindenkit, hogy aki még nem oltatta be magát influenza ellen, az tegye meg.

Az idei oltási kampány jobban sikerült a tavalyinál, január közepéig 70 ezerrel több vakcinát használtak fel, mint múlt évben ilyenkor. A védettség két hét alatt alakul ki, és ha valaki mégis elkapja az influenzát, kisebb az esélye arra, hogy szövődmények alakulnak ki.