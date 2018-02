Visszatért a tél

A Dunántúlon és a főváros környékén is többfelé esett, néhol szakadt a hó péntek délután. Egyelőre az enyhe idő miatt főként a hegyekben marad csak meg. Szombaton is számíthatunk esőre, havas esőre, a hegyekben pedig akár 10-15 centiméter is eshet. A meteorológusok több megyére is figyelmeztetést adtak ki.