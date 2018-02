Uniós biztos: Növelni kell a tagállamok befizetését és csökkenteni a kiadásokat

A 2020 utáni európai uniós költségvetésről egyeztettek Budapesten a V4-ek miniszterei, kiegészülve még négy tagállam képviselőivel. Itt volt az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosa, Günther Oettinger is. Az egészen biztos, hogy a Brexit miatt át kell alakítani az uniós költségvetést, mert a britek nem járulnak majd hozzá a közös kasszához. Lázár János szerint nincs áthidalhatatlan különbség a magyar és a brüsszeli elképzelés között.

Lázár János fogadta a visegrádi országok szakminisztereit, valamint Horvátország, Szlovénia, Bulgária, Románia és az Európai Bizottság küldötteit, köztük Günther Oettingert az Európai Bizottság költségvetési biztosát.



A 2020 utáni uniós ciklus új kihívások elé állítja majd az uniót és a tagállamokat – jelentette ki Günther Oettinger. Az uniós biztos emlékeztetett arra, hogy a brexittel az unió elveszti harmadik legnagyobb befizetőjét, amely több milliárd eurós kiesés jelent majd. Eközben viszont többet kell fordítani a határvédelemre és a migrációra is.

Az M1-nek adott exkluzív interjújában az uniós biztos később azt is mondta: kétfléleképpen lehetne pótolni a kiesést: egyrészt növelni kellene a tagállamok befizetéseit, másrészt csökkenteni a kiadásokat.

Ha egy gazdag tagállam kiválik, akkor azt nem lehet következmények nélkül megúszni, ezért szükség van kiadások csökkentésere – mondta az Európai Unió költségvetési biztosa az interjúban. Ígéretet tett továbbá arra, hogy két programban nem lesz spórolás: az egyik a kutatási program, a másik pedig a fiatal generáció számára indított Erasmus Plusz. A kohéziós alapoknál és a közös agrárpolitikánál viszont mérsékelt csökkentések lesznek – fogalmazott Günther Oettinger.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Günther Oettinger költségvetési ügyekért és emberi erőforrásokért felelős uniós biztost az Országházban 2018. február 2-án. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: nincs áthidalhatatlan különbség Magyarország és az Európai Bizottság költségvetési elképzelései között. A találkozó részvevői például egyetértetek abban, hogy egy erős Európához több pénzre van szükség, ezért hajlandóak növelni az uniós befizetéseket.

A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország 2020 után is olyan uniós költségvetésben érdekelt, amely biztosítja azokat a fejlesztési forrásokat, amelyeknek köszönhetően hazánk, hasonlóan a nyugati államokhoz, hamarosan nettó befizetővé válhat, azaz többet fizet majd be, mint amennyit visszakap.

Lázár János szerint Magyarország nem segélyt szeretne, együttműködés és partnerség mellett befektetési lehetőségeket kínálunk. Az Európai Unió helyzetét és szerepét erősíti, ha nyugat Közép-Európába fektet be – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jelenleg ebben a régióban nagyobb a gazdasági növekedés, kisebb a munkanélküliség és a költségvetési hiány, mint Európa jónéhány tagországában.A 2020 utáni költségvetésről várhatóan 2019 májusára születik megállapodás.

Günther Oettingert, az Európai Bizottság költségvetési biztosát az egyeztetést követően munkaebéden fogadta Orbán Viktor miniszterelnök.