Modern szív-CT készüléket mutattak be a SE városmajori klinikáján

Modern szív-CT készüléket mutattak be a Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján pénteken.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár beszédében kiemelte: példaértékű ez az ingyenes fejlesztés, amely fontos lépés ennek az európai, sőt világszínvonalú szakmai műhelynek az életében. Azt mondta, az SE klinikája világszínvonalút nyújt az ellátásban, és az itt dolgozók tudása is világszínvonalú. Ezzel a fejlesztéssel “a világon ma sehol sem tudnak” jobbat” – vélekedett.

Palkovics László oktatásért felelős államtitkár hangsúlyozta: az orvosegyetemek abból a szempontból speciálisak a többi egyetemhez képest, hogy oktatás, kutatás, és betegellátás folyik egyszerre bennük. Most itt ezekhez a funkciókhoz az innováció is hozzákapcsolódik – tette hozzá. Úgy látja, olyan eszköz került most a klinikára, amely az oktatásban, a kutatásban, az innovációs tevékenységben és a betegellátásban egyaránt használható. Követendő példa az egyetemek számára, ami itt megvalósul – hangoztatta.

Palkovics László közölte: az egyetem fejlődését a kormány kiemelten kezeli, az a cél, hogy világviszonylatban minél jobb helyen álljon az intézmény, és ehhez az ilyen projekteken keresztül vezet az út.

Merkely Béla, az SE klinikai rektorhelyettese jelezte: nagyon fontos és innovatív együttműködés keretében került a klinikára a legmodernebb szív-CT. A készüléket ingyen kapták, ez kiemelkedő lehetőség az egyetem életében – mondta. Hozzátette: a fejlesztéssel a gyógyítás, a kutatás és az oktatás feladata kiegészül az egészségipari innovációval.

Maurovich-Horvat Pál, az MTA-Semmelwies “Lendület” kardiovaszkuláris képalkotó kutatócsoport vezetője arról beszélt, hogy a most bemutatott készülék az első olyan CT, amelyet kifejezetten a szív vizsgálatára terveztek. Ez a jelenleg elérhető leggyorsabb berendezés, amely a komplex esetek vizsgálatakor különösen hasznos – magyarázta.