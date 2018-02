Egy tűzoltóautót tolt el egy karddal a magyar erőművész

Kamionokat, repülőt és villamost is vontatott már a fogával, most pedig egy 18 tonnás tűzoltóautót tolt el egy mellkasához illesztett karddal Nick Árpád erőművész. Az ország egyik legerősebb embere a 65. születésnapját ünnepelte ezzel és egy új Guinness rekordot is felállított ezzel.