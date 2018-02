Iskolamenza – ízlik a kicsiknek a menzareform

Az egészséges ételek is lehetnek finomak – ez lehetne a mottója az évekkel ezelőtt elfogadott közétkeztetési rendeletnek, amely az iskolai étrendet is szabályozza. Meghatározza egyebek mellett a menzákon használt alapanyagok mennyiségét és minőségét is. Hamarosan mutatjuk, miként vizsgázott a néhány éve bevezetett szabályozás a gyerekek körében.

A Rózsakerti Demjén István Református Iskolában rakott karfiol volt az ebéd, amikor az Iskolapad stábja ott forgatott. Aki tejérzékeny, ketchuppel kapja, amit egyébként is nagyon szeretnek a gyerekek, és így nincs hiánya annak, akinek tejmentes diétát kell tartania. Aki lisztérzékeny, elkülönített edényben készült tésztát kap – sorolja a közmédia kamerája előtt Sági Katalin, az iskola élelmezési vezetője.



Tojásleves, rakott karfiol és müzliszelet a menü. Az élelmezésvezető azt mondja, nem csak a speciális étrendet igénylő gyerekre kell odafigyelni. Ebben az életkorban ugyanis fontos, hogy megfelelő minőségű és tápanyagtartalmú ételek kerüljenek az asztalokra.

Több gyümölcs, jobb ételek

Ezért több zöldséget és gyümölcsöt használnak fel, mint általában, valamint olyan konyhatechnikai eljárásokat is alkalmaznak, amik megőrzik a beltartalmi értékét az alapanyagoknak. A három éve bevezetett menzarendelet szerint az oktatási intézményekben is kevesebb sót, cukrot, zsírt és mesterséges adalékanyagot használhatnak a konyhát üzemeltető cégek azért, hogy minél egészségesebb ételek kerüljenek a tanulók elé.

Jó ételhez jó alapanyag kell, ezt Sági Katalin is tudja, aki arról is beszélt, nem mindegy, honnan és kitől szerzik be az alapanyagokat. Ezért járnak a helyi piacra, ott ugyanis nagyon jó minőségű áruhoz lehet jutni, és más termékeket is a helyi partnerektől szerzik be. Azt hozzátette, hogy alacsonyabb sótartalommal, magasabb rosttartalommal és olyan grammnyi mennyiséggel készítik el az ételeket, ami a gyerekeknek való. Egészséges és a tanulók ízlésének megfelelő menüt bizony nem könnyű összeállítani.

Azonban a kemény munka meghozta gyümölcsét, hiszen a a Demjén István Református Iskola elsősei boldogan sorolják fel, hogy melyek a kedvenc ételeik. Zöldségek, palacsinta, leves, tejbegríz – hangzik az Iskolapad kérdéseire a legkisebbek és a legelégedettebbek válasza. Természetesen a modern konyhatechnikai módszerek is kellenek ahhoz, hogy az ételek ne csak egészségesek, hanem finomak is legyenek. Ennek érdekében az iskola konyháját üzemeltető cégnél azt tartják, hogy nem kell mindig mindent órákig főzni, valamint az is fontos, hogy a zöldséget-gyümölcsöt a legvégén adagolják a főzéshez, hogy minél több vitamin maradjon meg benne.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, a megreformált közétkeztetés hozzájárul az egészséges életmód kialakításához. Mint azt az Iskolapad kamerájának elmondta, a kormány célja, hogy a helyben termelt zöldségekből és gyümölcsökből minél többet és változatosabbat fogyasszanak a legkisebbek.

Elmondta, ehhez új recepteket, új szakácskönyvet is rendelkezésre bocsátott a magyar kormány a konyháknak, sőt, ezen túlmenően tanfolyamokat, bemutatókat szerveztek annak érdekében, hogy hogyan lehet finom, egészséges ételeket tálalni a gyerekeknek. Rétvári Bence arra is emlékeztetett, a kormány 29-ről 79 milliárd forintra emelte a szociális gyermekétkeztetésre szánt forrásokat. Ez pedig fedezetet biztosít arra, hogy jó minőségű alapanyagokból tudjanak a konyhákon dolgozni.