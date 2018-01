Rekord lottónyeremény vár a héten a magyar játékosokra

Az EuroJackpot e heti főnyereménye elérte a 90 millió eurót, azaz több mint 27 milliárd forintot, mely nemcsak az EuroJackpot, de a hazai lottójátékok tekintetében is az elérhető legnagyobb főnyereménynek számít.

Magyarország Csehországgal és Szlovákiával egy időben, 2014-ben csatlakozott az Eurojackpot forgalmazásához. Az Európát átívelő játék a kezdetektől fogva nagy népszerűségnek örvend az itthoni játékosok körében, hiszen már bevezetése óta minden évben született 5+1-es magyar találat, ami általában bruttó félmillió euró, azaz több mint 150 millió forint nyereményt jelentett a szerencséseknek.

Közel egy éve, 2017 februárjában pedig az 5+2-es telitalálatot is sikerült egy magyar szerencsésnek eltalálnia, amikor is a modernkori magyar lottótörténelemben elért legnagyobb főnyeremény, bruttó 22,5 millió euró, vagyis 5,9 milliárd forint talált gazdára.

Volt, aki hirdetésből tudta meg, ő nyert

A szerencsés nyertes által kitöltött, úgynevezett nagynyertes kérdőívből számos érdekességet tudhattunk meg az első hazai Eurojackpot milliárdos hihetetlen mázlijáról. Például az is kiderült, hogy a friss milliárdos szelvényének feladása napja igencsak kellemetlenül indult, mert már reggel megbotlott és hatalmasat esett. Az igencsak mázlista magyar férfi nem rögtön a sorsolás után, hanem egy újságban megjelent hírből értesült arról, hogy ő nyerte meg minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét.

A kép illusztráció (MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Hihetetlen szerencséjét egy fröccsel ünnepelte, és először a feleségének árulta el, hogy mekkora pénz állt a házhoz. Úgy tervezte, hogy az összeget befekteti, és ehhez pénzügyi tanácsadók segítségét is igénybe fogja venni, de jótékonykodásra, kórháztámogatásra is szeretett volna a hatalmas összegből fordítani. Tekintve, hogy nyugdíjas, munkahely-változtatást már nem tervezett, ám úgy gondolta, hogy lakhelyéről – ha nem is külföldre, de – biztosan elköltözik majd. Bízott benne, hogy nyereménye nem fogja befolyásolni családi és baráti kapcsolatait. És azt határozottan kijelentette, hogy továbbra is lottózni fog.

A játékosok fele ott hagyná munkahelyét nagy összegű nyeremény esetén

A Szerencsejáték Zrt. Eurojackpottal kapcsolatos tavalyi kutatásából pedig az is kiderül, hogy a lakosság több mint háromnegyede értesült arról, hogy egy honfitársunk vitte el minden idők legnagyobb hazai Eurojackpot főnyereményét. Nagy nyeremény esetén a többség – hasonlóan a nyerteshez – először házastársával/párjával osztaná meg az örömhírt. Mindössze 18%-uk mondta azt, hogy megtartaná magának az információt, és nem is ünnepelné meg váratlan szerencséjét.

Több milliárd forintos nyeremény esetén a válaszadók több mint fele álmai ingatlanát vásárolná meg. A kutatásban résztvevők fele jackpot esetén pedig biztosan kilépne a munkahelyéről, de számosan vannak azok, akik saját vállalkozásba kezdenének. Eurojackpot milliárdosként a magyarok igazán jószívűnek bizonyulnának: a megkérdezettek mintegy háromnegyede családját támogatná a nyereményből, de minden második magyar jótékony célra is áldozna.