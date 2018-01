Utoljára 16 éve volt ilyen szeszélyes az időjárás

Országszerte tavaszias volt az idő még kedden is, néhol azonban 100 kilométer/óránál is nagyobb széllökéseket mértek. Ritka természeti jelenség játszódik le, amire 16 éve nem volt példa. A szeszélyes időjárás egyre több növény, sőt egyre több állat bioritmusát is megzavarja – hangzott el az M1 híradójában.

Virágzik a hóvirág és a bogláros szellő rózsa is. A somogyi erdőkben a megszokottnál több mint egy hónappal korábban bújtak elő. Ezek a virágok normális esetben 2-3 hétig virágoznak, idén azonban ennél jóval tovább fognak. A növényeken kívül ugyanakkor már az állatok is ébredeznek.

Békák ugrálnak át az aszfalt úton, meztelen csigákkal is lehet találkozni, a hóvirágokon pedig már repkednek a legyek – mondta el Szegvári Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Somogyi Tájegységének vezetője. Hozzátette, ha ezek az élőlények elhasználják a tartalék tápanyagaikat, de érkezik egy hirtelen hideg front, akár el is pusztulhatnak.

A gyümölcsösöket is megzavarta az időjárás

A tavaszias időjárás azonban nemcsak az erdők működését zavarta meg, hanem a gyümölcsösökét is. A csereszenyefák és a barackfák például már napokkal ezelőtt kirügyeztek. Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint, ha a február is ilyen meleg lesz, akkor a rügyek tovább duzzadnak majd, és ha bekövetkezne egy erős fagy, akár komoly problémák is kialakulhatnak a gyümölcsösökben.

Szükség lenne a megújulásra

Tavaly ilyenkor a teljesen befagyott Balatonnál munkagépekkel aratták a nádat, idén azonban csak kézi gépekkel és csak a part mentén tudják vágni. A tervezettnél így jóval kevesebbet lehet betakarítani.

A szakemberek szerint az lenne az ideális, ha 3-4 évente minden nádas megújulhatna, a sokszor enyhe telek miatt azonban erre nincs mód. Idén ráadásul olyan meleg a január, amire évek óta nem volt példa.

Ritka jelenség

Közben kedd hajnalban és reggel több helyen is 100 kilométer/órásnál is erősebb széllökéseket mértek. Az erős szél a fővárosban sok helyen a faágakat és a zászlókat is megtépázta.

Az M1 csatorna meteorológusa szerint ritka jelenség játszódik le most, utoljára 16 éve volt ennyire meleg a január. Elmondta, jelenleg nagyon erős a nyugatias áramlás, emiatt pedig egymást érik a ciklonok és azok frontjai, a meleg frontot hideg front, a hideget pedig meleg front követi, így észak-kelet felől nem tud betörni a sarkvidéki levegő.

Az előrejelzések szerint a következő napokban azonban visszatér a télies időjárás.