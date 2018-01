Horváth Csaba: Tarlós fél a népszavazástól

Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője szerint Tarlós István főpolgármester „olyan, mint a többi fideszes”, fél a népszavazástól, fél az emberek véleményétől.

Horváth Csaba arra reagált keddi, budapesti sajtótájékoztatóján, hogy a nap folyamán Tarlós István azt mondta, semmi értelme a 3-as metró akadálymentesítéséről szóló népszavazási kezdeményezésnek, abból eredményessége esetén nem következik majd, hogy minden állomáson liftet kellene építeni. A szocialista politikus azt mondta: azt kérik, Tarlós István ne keressen kifogásokat, viselkedjen főpolgármesterként és ne próbálja lebeszélni a fővárosiakat a népszavazásról.

Úgy fogalmazott: két törvény világosan definiálja, mit jelent az akadálymentesítés a nehezen közlekedőknek a metrós közlekedésben. Jelezte: a Fővárosi Választási Bizottság és a Kúria egyértelmű döntése bizonyítja, hogy ők értették a kérdést. “Már csak Tarlósnak maradtak szövegértési nehézségei” – folytatta -, hozzátéve, a főpolgármester szerinte nem akarja belátni, hogy a kérdés egyértelmű és alkalmas arra, hogy a budapestiek megítéljék a fontosságát. Megjegyezte: decemberben a budapestiek 92 százaléka mondta azt, hogy ez rendkívül fontos ügy.

Közölte: hétfőtől a város több pontján alá lehet írni civileknél, aktivistáknál a népszavazási aláírásgyűjtő ívet. “Legyen népszavazás, döntsenek a budapestiek!” – mondta Horváth Csaba. Hozzátette ugyanakkor: továbbra is várja a józanabb belátást a főpolgármestertől; szerinte Tarlós Istvánnak nem az ellenzékkel vagy a babakocsis kismamákkal kellene “keménykednie”, nem a kerekesszékesek igényeit kellene visszautasítania, hanem a kormánytól kialkudnia 20 milliárd forintot az akadálymentesítésre. Kitért arra is, hogy az alacsonypadlós buszok szerinte nem helyettesítik a metrót, mert jóval ritkábban járnak, mint a metrók, kényelmetlen az utazóközönségnek és drága is ez a megoldás.

Horváth Csaba szerint a budapestiek 2021-ben akadálymentes metróval fognak járni, mert “van erejük és ki fogják használni”. A Kúria kedden tett közzé a honlapján azt a végzést, amellyel helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) azon döntését, amellyel a testület hitelesítette a 3-as metró akadálymentesítéséről kezdeményezett népszavazást. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője tavaly novemberben nyújtotta be kérdését hitelesítésre az FVB-hez. A kérdés úgy szólt: “Akarja-e Ön, hogy a 2017-2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?”