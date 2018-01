Folytatódott a téli tavasz, szinte mindenhol 10 Celsius fok felett alakult a hőmérséklet. Sokan ki is használták a szép időt: napoztak, sétáltak és rengeteg időt töltöttek a szabadban. Érdekes, hogy napra pontosan egy éve, az extrém hideg miatt aggódhattunk: befagyott a Tisza és a Balaton is – hangzott el az M1 Híradójában.

Egységes jégtakaró borította a Tiszát tavaly januárban, akkor teljes hajózási zárlat volt érvényben. A Duna budapesti szakaszán is jégtáblák úsztak. A jégzajlás hetekig tartott, volt, amikor a hajók csak nappal közlekedhettek.

Ma azonban teljesen másképp nézett ki a helyszín, egymás után indultak az uszályok, jégtáblák helyett kacsák úsztak a folyóban, a parton pedig volt, aki kocogott a szép időben.

A belvárosban sokan kutyát sétáltattak és sütkéreztek a napon. Volt aki azt mondta, örül a tavaszias időjárásnak, mások abban reménykednek, hogy az enyhe idő nem bosszulja meg magát majd tavasszal.

A Balatonnál is sokan voltak

Tavaly januárban olyan hideg volt, hogy sok év után a Balaton is teljesen befagyott. Ezt kihasználva Badacsonyban csaknem ezren gyűltek össze, hogy átcsússzanak a tó jegén az északiról a déli partra.

Idén viszont szikrázó napsütésben sétáltak a családok Siófokon a mólónál. Sokan hattyúkat etettek és voltak, akik az unokát is elhozták kirándulni. Zalaegerszegen pedig volt, aki kabát nélkül járt az utcán.

Tatán is kihasználták a szép időt

Tatán is sokan kihasználták a szép időt és a Fényes tanösvényen túráztak délutáni kikapcsolódásként. Az egyik esztergomi óvodában a jó időnek köszönhetően még a biciklik is előkerültek. A gyerekek akár másfél órát is a szabadban tölthettek.

Idén január első hetében több melegrekord is megdőlt, az erre a napra érvényes, valaha mért legmagasabb hőmérsékletet azonban a szép idő ellenére nem érte el sehol a hőmérők higanyszála.

A legmelegebb a nyugati országrészben volt, Sopron városában 18 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet.