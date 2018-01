Milliókat gyilkoltak le származásuk miatt

Hetvenhárom éve ezen a napon szabadult fel az auschwitzi koncentrációs tábor, ahol 1,1 millió zsidót, köztük több százezer magyart végeztek ki a nácik. Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben egyhangúlag döntött arról, hogy január 27-ét a holokauszt nemzetközi világnapjának nyilvánítsák.

A második világháború kitörését megelőző években egyre gyakoribbá váltak az atrocitások az európai zsidósággal szemben. Adolf Hitler és pártja (NSDAP) 1933-as hatalomra kerülésével aztán hivatalos állami politika szintjére emelték a zsidó vallású állampolgárok meghurcolását. A diszkriminatív zsidótörvények és a vallási kisebbséggel szembeni gyűlöletkeltő propaganda széles körben először 1938. november 9-én váltott át fizikai erőszakba. A kristályéjszakaként elhíresült pogromokban több tucat zsidó vesztette életét Németország-szerte. A második világégés nyitányát jelentő lengyelországi invázió tervezésekor a náci vezetés már a „zsidókérdés rendezését” is figyelembe vette, amikor felállította az Einsatzgruppen nevű alakulatot, amelynek a zsidók likvidálása volt a feladata. A halálbrigád az SS, a náci párt fegyveres szervezetének kötelékébe tartozott. Lengyelország lerohanását követően a nagyvárosokban gettókat és a vasútvonalak mentén koncentrációs táborokat alakítottak ki.

A megrémült zsidó családok megadják magukat a náci katonáknak a varsói gettóban 1943-ban (Fotó: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Az európai zsidóság megsemmisítéséről, melyet eufemisztikusan csak „végső megoldásként” emlegettek, az 1942 januárjában tartott Wannsee-i konferencián döntöttek a náci vezetők. A holokausztként ismert népirtásban (a görög eredetű szó jelentése „tűzben elégő áldozat”, héber megfelelője a soá) 5 millió és 6 millió zsidó vesztette életét. Közülük hozzávetőlegesen minden tízedik magyar volt. Áder János köztársasági elnök ezért is nevezte 2014 áprilisában, a magyarországi deportálások hetvenedik évfordulóján a legnagyobb magyar temetőnek Auschwitzot. A holokausztnak a zsidók mellett mintegy kétszázezer – a nemzetiszocialisták által szintén alacsonyabb rendűnek nyilvánított – cigány, valamint homoszexuális, testi és szellemi fogyatékos is áldozatul esett. A koncentrációs központokban ugyanakkor a hadifoglyokat és a nácik politikai ellenfeleit is százezer számra gyilkolták le.

Halálgyár

Az Auschwitz (lengyelül Oswiecim) melletti megsemmisítő tábort Lengyelország lerohanása után, 1940-ben létesítette az SS egy régi kaszárnyában, eredetileg lengyel foglyoknak. A kezdetben munkatáborként is működő láger bejárata felett cinikus módon tábla hirdette német nyelven, hogy „A munka szabaddá tesz” (Arbeit macht frei). A törzstáborban és az 1942-ben a közeli Birkenauban (Brzezinka) létrehozott koncentrációs táborban építették fel az első gázkamrákat. Az első áldozatokat 1941 szeptemberében gyilkolták meg ciángázzal (cyklon-B), az iparszerű népirtás 1943 márciusában a holttestek elégetésére szánt négy krematórium üzembe helyezésével kezdődött meg.



Holokauszt – Auschwitz – Koncentrációs tábor

Auschwitz-Birkenau az európai zsidóság megsemmisítésének központjává vált, az oda érkezők 70-75 százalékára azonnali halál várt. A háború végén, amikor már közeledtek a szovjet csapatok, a gázkamrákat felrobbantották, a foglyok zömét legyilkolták vagy gyalogmenetben nyugat felé indították. A tömeggyilkosság bizonyítékait igyekeztek megsemmisíteni, ezért az áldozatok számáról a mai napig nincsenek pontos adatok. Az auschwitzi múzeum hozzávetőleg 1,3 millió főre teszi a haláltáborba deportáltak számát, akik közül mintegy 1,1 millió volt zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet hadifogoly is volt köztük. A meggyilkolt, meghalt emberek száma legkevesebb 1,1 millió főre tehető. A Magyarországról odahurcolt zsidók száma meghaladta a 430 ezret, közülük 325-330 ezret azonnal kivégeztek a gázkamrákban, mintegy 25 ezren a későbbi szelekciók során vesztették életüket.

A tábort 1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, akik a táborban és az altáborokban mintegy 7500 végsőkig legyengült foglyot, többségükben nőket és gyerekeket találtak. Az auschwitzi múzeum honlapja azt írja: „Történelmi paradoxon, hogy a náci totalitarizmus foglyainak a sztálini totalitarizmust képviselő katonák hozták el a szabadságot.”

A lengyel parlament 1947-ben törvénnyel hozott létre múzeumot az auschwitzi koncentrációs tábor helyén az áldozatok emlékére.

Az auschwitzi haláltábor a holokauszt jelképévé vált, felszabadításának napján, minden évben január 27-én szerte a világon és az auschwitzi kulturális központban is megemlékezést tartanak. Budapesten a Dohány utcai zsinagóga Emanuel Emlékparkjában áll a Holokauszt áldozatainak emlékfája, a 2004 óta működő Páva utcai Holokauszt Emlékközpont belső udvarát körülölelő, nyolc méter magas kőfalon pedig különleges üvegtáblákra vésve látható a népirtás magyarországi áldozatainak neve.

Az első nemzetközi holokauszt emléknapi rendezvényt Magyarországon 2006-ban tartották. A magyarországi holokauszt emléknap április 16., miután 1944-ben ezen a napon kezdődött el a magyar zsidók gettókba zsúfolása.