Több mint negyven millió közösségfejlesztésre Porcsalmán

A társadalmi összetartás erősítésére kapott 43,5 millió forint támogatást a porcsalmai református egyházközség és a Nemzedékek Hídja Egyesület – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára csütörtökön telefonon az MTI-nek.

Novák Katalin, aki beszédet is mondott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen, ismertette: a projekt lényege, hogy két éven keresztül a település református egyházközsége és az egyesület kezdeményezésére és megvalósításában rengeteg közösségépítő programot rendeznek Porcsalmán. Ezeknek része, hogy mozogjanak együtt a helyiek, valamint, fogjanak össze a különböző generációk, hiszen a körülbelül kétezer-hétszáz lakosú nagyközség egy idősödő település, sok a magányos ember, és a fiatalok is elvétve jönnek vissza, ezért az is fontos, hogy nekik is vonzóvá tudják tenni Porcsalmát – sorolta az államtitkár.

Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár (MTI Fotó: Balázs Attila)

Az egészségfejlesztés is része a programoknak, valamint azok a közösséget építő foglalkozások, képzések is, amelyek a keresztény értékek mentén szerveződnek, mivel a református egyházközség az egyik győztes pályázó – tette hozzá. Közölte: utóbbiak között lesz adventi este, családi gyereknap, házasság hete, húsvéti készülődés, nyári napközi, tehát sok olyan esemény, amely megszólítja a porcsalmai közösségeket, különösen odafigyelve a hátrányos helyzetű, nehézségekkel küzdő vagy fogyatékkal élő emberekre.

Novák Katalin hangsúlyozta: ezeknek a támogatásoknak, fejlesztési forrásoknak is köszönhetően meg tudnak erősödni a helyi közösségek, és 2018-ban, a családok évében is a kistelepüléseken, az ország minden pontján ezekbe a közösségi értékekbe lehet befektetni. Az államtitkár jelezte azt is: Porcsalmán több pályázatnak köszönhetően összesen 287 millió forintnyi fejlesztés valósul meg, lesznek a többi között a szegregált élethelyzeteket felszámoló vagy kulturális intézményeket támogató programok is.