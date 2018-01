Javában készülnek a torkos csütörtökre a Balatonnál

Három hét múlva lesz a torkos csütörtök. Készülnek a vendéglők a Balatonnál, lesz olyan hely, ahol fél áron lehet majd enni azon a napon – derült ki az M1 délelőtti műsorából.

A balatoni régióban 2018-ban is megtartják a torkos csütörtököt. Az idén az éttermek, vendéglők és más vendéglátóhelyek kedvezményes vendégbarát akciója február 15-én lesz. Több olyan üzlet is van, amelyik egy nappal korábban, Valentin-napon, vagy egy, illetve több nappal később is kedvezménnyel várja a vendégeket.

A korábbi tapasztalatok alapján az eddiginél rugalmasabban szabták meg a feltételeket, hogy olyan üzletek is bekapcsolódhassanak az akcióba, amelyek a speciális működésük, kínálatuk vagy éppen az egyre súlyosabb szakemberhiány miatt nem tudnák vállalni az összes szolgáltatásuk fél áron nyújtását.

A csatlakozás minimum feltétele, hogy február 15-én legalább az ételeket 30 százalékos vagy nagyobb kedvezménnyel adják. Az eddig csatlakozók jelentős többsége 50 százalékos kedvezményt ad, és sokan ugyanezt kiterjesztik az italokra is.

Eddig 18 településről 19 étterem és vendéglő jelentkezett a felhívásra, melyek között van olyan, amely idén először csatlakozik a torkos csütörtök programjához.

Az éttermek és vendéglők listáját ide kattintva érheti el.