Átadták az ország legmodernebb sífelvonóját Mátraszentistvánon

Új hóágyúkat is telepítettek, valamint víztározókat is kialakítottak. A felvonó kerékpárok szállítására is alkalmas. Révész Máriusz kormánybiztos azt mondta, a 850 millió forintos beruházást 150 millióval támogatta kormány – hangzott el az M1 Híradójában.