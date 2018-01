Nagyszabású restaurálás kezdődött az Eszterházy-kastélyban

Hamarosan megújul a tatai Eszterházy-kastély. Az épület átalakítása még nem kezdődött el, de néhány műtárgyat már restauráltak, és dolgoznak a festményeken is. Felújítják például Esterházy János portréját is – az M1 délelőtti műsora foglalkozott a témával.

A tatai Esterházy-kastély a kastélyprogram részeként hamarosan megújul, és kezdetét veszi a rekonstrukció. A tatai Kuny Domokos Múzeum is csatlakozik ehhez a programhoz, hiszen a tatai gyűjteményben is található több olyan festmény is, ami az Esterházy-családhoz köthető. Nemrég kezdődött Esterházy János portréjának a restaurálása, amely hónapokig is eltarthat – mondta Kövesdi Mónika művészettörténész.

A képeket speciális technika segítségével restaurálják, egy különleges ragasztóval rögzítik a megszakadt és szétfoszlott részeket, a lyukakat vászondarabokkal pótolják, és a kép színeit is visszahozzák. Mivel nagyon óvatosan kell bánni a képekkel, egy-egy restaurálás akár több hónapot is igénybe vehet – mondta el Németh Anita restaurátor.