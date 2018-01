Ezekben az esetekben még mindig kötelező a kéményseprő-ipari ellenőrzés

Januártól már nem kötelező a családi házak kéményseprő-ipari ellenőrzése. A tulajdonosoknak kell ezentúl megrendelniük az ellenőrzést, amelyet ingyenesen elvégezhet a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató.

Az idén hatályba lépett változás bizonyos ingatlantípusokra vonatkozik: családi házak, egylakásos ingatlanok esetében idén nem kötelező a kéményszeprő-ipari ellenőrzés.

Azonban amennyiben az adott lakásba egy vállalkozást is bejelentettek, akkor az ellenőrzés kötelező, ahogyan társasházak, lakásszövetkezetek esetében is – hívta fel a figyelmet Müller Máté, a Fővárosi Kéményseprőipari (Főkétüsz) Kft. szóvivője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Hozzátette: ma már 10-ből 9 lakást ellenőrizni tudnak – ez a fajta tudatosság már évek óta jellemző Budapestre.

Illusztráció (MTI-fotó: Máthé Zoltán)

Egy társasházi lakásban az égéstermék-elvezetőt a kéményseprőnek kell megvizsgálniuk és ellenőrizniük. A jogszabály kétévenkénti ellenőrzést, szilárd esetében évenkénti ellenőrzést ír elő – fűzte hozzá.

Elmondta azt is, hogy 2017 decemberében a családiház-tulajdonosok körében felmérést végeztek, és a válaszadók mintegy 25 százalékáról kiderült, ennél sűrűbb ellenőrzést is igénybe venne akkor is, ha ezért fizetni kellene.

A szakember azt is aláhúzta: a korom és kátrány főleg szilárd tüzelésnél jellemző, de gáztüzelésnél is megtalálható, így nagyobb kockázatot jelent egy nyílt égésterű berendezés használata, amely szén-monoxid visszaáramláshoz és mérgezéshez vezethet.

Nem árt figyelni

Horváth Zoltán, a Magyar Épületgépészek Szövetségének alelnöke a műsorban arról beszélt, hogy nyílt égésterű készülékek a hagyományosak, melyeknél egyértelmű, hogy a kéményseprő feladata még az összekötő elem vizsgálata is.

A zárt égésterű készülékeknél azonban bejött egy új fogalom, mégpedig az együtt tanúsított gázkészülékek fogalma. Ezek esetében a hiba a kazánnál jelentkezik, ilyen esetben elsősorban az épületgépészeknek kell szólni, bár a jogszabály nem ezt fogalmazza meg. Ám a szerelők képesek megállapítani, hogy rendben van-e az égéstermék elvezetés, vagy sem – tette hozzá.

Vannak még problémák

Hajdu Márton tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta: a katasztrófavédelem kéményseprő szolgálata mintegy 2500 településen látja el a feladatot. Mint mondta, zömében rendben vannak a kémények, ám vannak még komoly felújításra szoruló kémények az országban.

Hozzátette: minden kéményt rendszeresen kell ellenőriztetni, attól függően, milyen fűtőberendezés kapcsolódik hozzá. Mint mondta, ha valamilyen mérgező anyag kerül a levegőbe, akkor ezt ki lehet szűrni, és ha szennyeződés történt, akkor az illetékes hatóságnak bejelentést lehet tenni. Ha vizes fát, hulladékot égetnek, mindenféleképpen növeli a kockázatot, veszélyes gőzök és gázok szabadulnak fel, és akár két ellenőrzés közötti időszak között veszélyes lerakódás is keletkezhet a kéményben – tette hozzá.