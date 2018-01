Átadták a CÖF-CÖKA Szellemi honvédelemért díjait

A lengyel Gazeta Polska Klubok képviseletében a szervezet elnöke, Ryszard Kapuscinski, valamint Lengyel Attila, a Civil Összefogás Fórum Miskolc Klub vezetője és Barsi Balázs ferences szerzetes vehette át a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) Szellemi honvédelemért díját a Civil Együttműködési Tanácskozás találkozóján.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy Magyarország és Európa sokat köszönhet a szellemi honvédőknek. A többi között rajtuk múlik, hogy az Európai Unió zászlaját továbbra is a kék alapon látható 12 csillag díszíti, vagy zöld színű lesz néhány félholddal – vélekedett. Vagyis a szellemi honvédők segítenek abban, hogy megőrizzük Európát európainak, Magyarországot pedig magyarnak – mondta a politikus.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Közlése szerint a szellemi honvédelem, amely a szuverenitás védelmét is jelenti, azért is fontos, mert amikor Magyarország függetlensége kiteljesedett a történelem során, az ország szabadságával együtt bővült az egyén szabadsága és jóléte is. Aki védi az ország szabadságát, az a demokráciát is védi egyben – fűzte hozzá. Az államtitkár úgy vélekedett, ha a szellemi honvédők aktívabbak lettek volna az elmúlt száz évben, távol tarthatták volna az országot a katasztrofális területveszteséggel végződő első világháborútól, a második világháborúban bekövetkező német megszállástól, majd a kommunizmustól.

Nem szabad engedni a nemzeti álláspontból

Ez azt is jelenti egyben, hogy a nemzeti kormánynak egy tapodtat sem szabad engednie a nemzeti álláspontból – mondta Rétvári Bence. Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a szellemi honvédelem soha nem volt fontosabb, mint ma, amikor a honvédők azokkal állnak szemben, akik az Európai Uniót a népek olvasztótégelyévé akarják alakítani. Ma az a tét, hogy a globalizáció legyőzi-e a nemzetállamot, ugyanis az országgyűlési választás közeledtével az ellenzékből lett ellenségek újra szervezkednek, és a Soros féle pénzhatalmasok a világuralom megszerzésére törnek – fogalmazott.

Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója (MTI Fotó: Marjai János)

Ebben a helyzetben a 2018-as választás évtizedekre kijelöli a nemzet sorsát, és megakadályozhatja, hogy teret nyerjen az ultraliberalizmus, amelynek vezére Soros György – mondta Csizmadia László. Fricz Tamás, a CÖKA kuratóriumi tagja úgy vélekedett, hogy a XXI. században a nemzetállam és a globális rend áll szemben egymással. Az egyik oldalon a globalista koncepciót képviseli a többi között az Európai Bizottság, a német kancellár és a francia elnök, a másik oldalon az európai kultúra megőrzését a zászlajára tűző tábor áll, élen a visegrádi együttműködés országaival – mondta a politológus.

A találkozót videoüzenetben köszöntötte Bayer Zsolt. A publicista szerinte 2018-ban újra sorsdöntő időszakban kerül sor a választásra, amelynek nyomán talán örökre eldőlhet Magyarország sorsa. A közép-európai ellenállás vezető ereje Magyarország, a magyar kormány és a magyar miniszterelnök – figyelmeztetett az újságíró. Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztője arra hívta fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a határon túli magyarok választójogának megvonására vonatkozó aláírásgyűjtésével alapjogot sért, ezért alkotmányellenes a kezdeményezése.

Bayer Zsolt, publicista (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Stefka István, a pestisracok.hu portál lapigazgatója, a Békemenetek egyik szervezője azt mondta, hogy érik a Békemenet, mert „addig rángatják az oroszlán bajszát, amíg el nem indul”. A külföldi ultraliberálisok szövetkeztek magyarországi kiszolgálóikkal, az “ötödik hadoszloppal”, hogy illegitimálják az országgyűlési választást – mondta Stefka István.